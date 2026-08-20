Corte de agua en Lima el 21 de agosto: lista de distritos afectados, según cronograma de Sedapal

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cronograma del corte de agua programado para el 21 de agosto. Sedapal revela la lista preliminar de los distritos de Lima que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio, así como los horarios en que se ejecutará la medida.

Sedapal anuncia corte de agua el 21 de agosto

Sedapal recuerda a la ciudadanía que tiene programado el corte temporal del servicio de agua potable en algunos sectores de la capital debido a trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios con la finalidad de seguir optimizando la infraestructura hídrica.

En ese marco, en su comunicado, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del agua en recipientes limpios desde ya para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico por determinadas horas, de acuerdo al cronograma oficial del corte para este viernes 21 de agosto.

Además, recuerda que la interrupción del servicio no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas urbanizaciones, calles o asentamientos humanos.

Distritos de Lima afectados por el corte de agua

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este viernes:

Sectores afectados en Chorrillos

Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. en A. H. Cruz de Amatambo.

En Pucusana

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Benjamín Doig Lossio, A. H. Manuel Scorza. Cercado Pucusana. Urb. Naplo, Islas Galápagos, urb. Playa Naplo, A. H. Villa Hermosa.

Sin agua por horas en San Juan de Lurigancho

Corte de agua en SJL: zonas afectadas.

En Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en urb. Las Terrazas de Caraponguillo I, II, III y IV etapa, asociación Nuevo Horizonte, asoc. de Vivienda Rural Virgen de Guadalupe, asoc. Urbana Virgen María Magdalen a, urb. Los Jardines de Carapongo, Junta de Propietarios Los Álamos.

hasta las 5:00 p. m. en urb. Las Terrazas de Caraponguillo I, II, III y IV etapa, asociación asoc. de Vivienda Rural Virgen de Guadalupe, asoc. Urbana a, urb. Los Jardines de Carapongo, Junta de Propietarios Los Álamos. Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en C.P. Las Colinas. Cuadrante: C.P. Virgen del Carmen La Era de Ñaña.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p. m. en C.P. Virgen del Carmen La Era de Ñaña 5ta etapa.

En San Martín de Porres

Finalmente, la empresa precisó que el corte de agua también afectará diversas zonas del distritos de SMP el 21 de agosto, desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. 3 de Mayo por limpieza de reservorio en el sector 213.

Ante el anuncio de Sedapal de que habrá corte temporal del servicio de agua potable en algunos distritos de Lima se aconseja revisar desde ya el cronograma para identificar qué zonas se verán afectadas el 21 de agosto.