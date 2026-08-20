Botafogo pone entradas a S/3 para partido ante Cienciano por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Botafogo tendrá que salir con todo ante Cienciano en los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026, luego del contundente 6-1 sufrido en Cusco. Antes de este decisivo encuentro, el cuadro brasileño sorprendió al poner entradas desde apenas S/3, una medida que llamó la atención.

Botafogo remata entradas

Después de la goleada sufrida en el partido de ida, Botafogo se prepara para intentar darle vuelta a una serie que se le complicó bastante. El conjunto brasileño recibirá a Cienciano en el estadio Nilton Santos, donde buscará conseguir una remontada que le permita continuar en la Copa Sudamericana 2026.

Sin embargo, la poca demanda de entradas llevó a la institución brasileña a lanzar una promoción especial para este encuentro. Botafogo puso a la venta boletos por apenas 5 reales, monto que equivale aproximadamente a S/3 al cambio actual.

El precio corresponde a la zona norte, considerada popular dentro del estadio Nilton Santos. El costo habitual de esas localidades era de 10 reales, por lo que para este partido los hinchas podrán ingresar pagando la mitad del precio habitual.

La diferencia con las localidades más caras también es considerable. El boleto de mayor valor alcanza los 120 reales y corresponde a la zona oriente baja del recinto deportivo.

Botafogo llega con cambios

La situación de Botafogo no solo generó preocupación por el resultado ante Cienciano. La directiva del Fogão también decidió realizar un cambio en el comando técnico luego de una serie de resultados negativos.

Franclim Carvalho dejó de ser entrenador del equipo tras la derrota por 6-1 frente al cuadro cusqueño y la posterior caída por 1-0 ante Vitória en el Brasileirão. El club optó por darle las gracias al estratega y colocar de manera interina a Rodrigo Bellão.

Ahora, el cuadro brasileño tendrá que afrontar un partido decisivo frente a Cienciano, con la obligación de buscar una remontada después de la amplia ventaja conseguida por el conjunto peruano en el primer encuentro.

Botafogo vs. Cienciano

Botafogo y Cienciano se enfrentarán este jueves 20 de agosto desde las 7:30 p. m. (hora peruana), por el partido de vuelta de los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Con esto, Botafogo remató los boletos a S/3 para el choque ante Cienciano, buscando que el Nilton Santos explote de gente. El equipo carioca quiere hacer la milagrosa para dar vuelta a ese 6-1 en contra y seguir vivo en los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026.