Piura: Talara guarda un tesoro fósil, tigres dientes de sable y mastodontes hallados en Pampa La Brea

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el desierto de Piura, cerca de Negritos y Talara, un proyecto internacional busca reconstruir el pasado de un ecosistema que exitió durante la última glaciación, hace entre 20,000 y 12,000 años. En aquella época, la actual zona árida era un ambiente húmedo y frío, similar a un pantano, donde habitaba una variada megafauna.

El paleontólogo Jean-Noël Martínez, director del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura, investiga estos yacimientos conocidos como Pampa La Brea. Su vínculo con el lugar comenzó tras su llegada al Perú hace 25 años, cuando quedó sorprendido por la riqueza fósil de la región.

Un sitio redescubierto

Los primeros estudios de Pampa La Brea se remontan a 1958, cuando geólogos canadienses de la International Petroleum Company localizaron los depósitos durante trabajos de exploración petrolera. Los fósiles recuperados fueron trasladados al Museo de Historia Natural de Toronto, debido al escaso desarrollo de la paleontología en el Perú durante aquella época.

La Pampa La Brea es una de las zonas más paleontológicas del Perú

Encargados de la investigación

La expedición congregó a especialistas del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura, el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, el Centro de Investigación Paleontológica Quinametzin del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el Royal Ontario Museum de Canadá y la Universidad Nacional de Frontera.

Las labores de campo se desarrollaron durante tres semanas, entre junio y julio. De acuerdo con la Universidad Nacional de Piura, la investigación estuvo encabezada por el Dr. Jean-Noël Martínez, director del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura, y la Dra. Emily Lindsey, representante de La Brea Tar Pits and Museum.

Científicos de EEUU, Cánada y México realizaron estudios

Fauna del antiguo ecosistema

Entre las especies que recorrieron este territorio, se encontraban los tigres dientes de sable, grandes lobos, armadillos y perezosos gignates, mastodontes, caballos primitivos, camélidos y venados.

También existían roedores, felines, aves acuáticas y carroñeras, además de reptiles y anfibios. El zorro de Sechura, presente hasta la actualidad, también formaba parte de este ecosistema.

El zorro de Sechura (Lycalopex sechurae) es el zorro más pequeño de Sudamérica

La conservación de estos animales fue posible gracias a los afloramientos naturales de asfalto que caracterizan a la zona. Las superficies impregnadas de brea y petróleo actuaron como trampas naturales, atrapando a numerosos ejemplares cuyos restos permanecieron enterrados durante miles de años.