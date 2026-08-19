SISMO remece Lima HOY, miércoles 19 de agosto: ¿Cuál fue la magnitud y epicentro según el IGP?

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la madrugada de este miércoles 19 de agosto en Lima, generando preocupación entre ciudadanos que percibieron el movimiento telúrico. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el epicentro se ubicó cerca de Lurín.

Sismo remece Lima esta madrugada

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0565, el movimiento ocurrió exactamente a las 5:28:02 a. m. y tuvo una profundidad de 42 kilómetros. El epicentro fue localizado a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en la provincia y región Lima, según los parámetros oficiales difundidos por el IGP.

El organismo especializado también precisó que el sismo alcanzó una intensidad de III en Lurín, dentro de la escala de Mercalli Modificada. Asimismo, las coordenadas establecidas para el epicentro fueron -12.46 de latitud y -77.20 de longitud, permitiendo determinar con precisión la ubicación del movimiento.

El temblor se produjo durante las primeras horas de la mañana, cuando gran parte de la población aún permanecía en sus viviendas. Debido a su magnitud y ubicación, el movimiento pudo ser percibido principalmente en zonas cercanas al epicentro, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas por este evento.

El IGP mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional y publica reportes con información sobre magnitud, profundidad, epicentro e intensidad. La población debe mantenerse atenta a los canales oficiales y tener preparada una mochila de emergencia ante posibles movimientos posteriores.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.8 ocurrido a 42 km al SO de Lurín, Lima - Lima. pic.twitter.com/JYHXruE1Fu — COEN - INDECI (@COENPeru) August 19, 2026

¿Cómo actuar durante y después de un sismo?

Frente a la ocurrencia de sismos, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico. Indicó que, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

También destacó, que se debe mantener la calma durante la evacuación; asimismo, debe tenerse siempre a la mano una mochila de emergencia, capaz de ayudar a sobrevivir entre las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. Según el INDECI, debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Es así que, el sismo de magnitud 4.8 registrado esta madrugada cerca de Lurín vuelve a recordar la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia. Aunque no se han reportado daños tras el movimiento, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia para afrontar posibles eventualidades.