Papa León XIV vuelve al Perú: proponen al distrito de Pimentel como escenario para la misa en Lambayeque

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde del distrito de Pimentel, Enrique Navarro, compartió la propuesta para que el papa León XIV realice una misa en este distrito durante su próxima visita al Perú.

Proponen Pimentel como escenario para misa del papa León XIV en Lambayeque

La llegada del sumo pontífice al país genera altas expectativas y uno de los lugares que visitará es Chiclayo un lugar muy especial para él debido a que allí se desempeñó como obispo durante un período de ocho años desde 2014 por lo que retornar será un momento muy especial.

En medio de dicho contexto, el burgomaestre de Pimentel, uno de los veinte distritos de Chiclayo, se refirió acerca de la propuesta de la jurisdicción como escenario para que se lleve a cabo la misa que realizará el Santo Padre.

"Dentro de la serie de propuestas de la región Lambayeque se pensó también en el distrito de Pimentel así como en el distrito de Reque son alternativas que se han planteado, pero la decisión final la tiene que tomar la comisión que llega del Vaticano que llega el día 28 de este mes de agosto para poder determinar la mejor ubicación", sostuvo.

Añadió que les encantaría que Pimentel sea seleccionado, o Reque u otro distrito porque consideró que "lo más importante es que vamos a tener nuestro papa León XIV en Lambayeque".

Alcalde de Pimentel resalta que distirito tiene las condiciones para la misa de León XIV

Cabe señalar que en Pimentel se encuentra la primera estatua del papa León XIV , la cua fue inaugurada desde hace meses atrás. Expresó que si el distrito es selecciondo para albergar la misa de la máxima autoridad de la Iglesia católica "sería verdaderamente algo muy emocionante poder tenerlo acá" resaltando que Robert Prevost "hizo una gran labor en toda la región Lambayeque".

Además, el alcalde Navarro subrayó que su distrito cuenta con las condiciones para que se pueda realizar la misa que se tiene prevista que realice el sumo pontífice según el itinerario de actividades en dicha zona del norte peruano.

"Pimentel tiene las condiciones, tenemos varias rutas de ingreso, tenemos en verdad todo preparado. El distrito se caracteriza por ser bastante limpio, bastante ordenado. En toda esta gestión nos hemos preocupado por avanzar acá como los vecinos lo querían no solo con la primera estatua del papa Léon XIV sino también con obras como pistas, veredas, complejos deportivos y otros trabajos que venimos realizando", señaló.

Es así que, el alcalde de Pimentel, Enrique Navarro, reveló que hay una propuesta para que dicho distrito de Chilclayo pueda ser el escenario en el que se desarrollle la misa que tiene prevista realizar el papa León XIV tras su visita .