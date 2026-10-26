Corte de agua el 26 y 27 de octubre: ¿qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal?

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua el 26 y 27 de octubre sorprenderá a vecinos de Lima. Conoce cuáles serán los distritos que se verán afectados y los horarios programados para la interrupción temporal del servicio, según Sedapal.

¿Por qué será el corte de agua en Lima, según Sedapal?

Sedapal precisó en su comunicado que el corte de agua programado para el lunes 26 y martes 27 de octubre en algunos puntos de la capital se debe a los trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía.

En ese sentido, hace un llamado a sus usuarios para que tomen medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya para aminorar el impacto de no contar con agua por determinadas horas.

Recuerda que la interrupción del servicio será temporal y en zonas específicas como calles, manzanas, asentamientos humanos y urbanizaciones, por lo que se aconseja revisar el cronograma para identificar si tu vivienda o negocio se verá afectado o no con la medida.

¿En qué distritos de Lima no habrá agua hoy, 26 de octubre?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este lunes 26 de octubre:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 6:54 a. m. hasta las 4:00 p. m. en Coop. Ramiro Prialé Ltda. - Esq. Piérola.

Zonas afectados por el corte de agua el 27 de octubre: horarios

Por otro lado, Sedapal dio a conocer en su programación qué distritos de Lima se verán afectados por la interrupción temporal del servicio de agua potable programado para el martes 27 de octubre:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:55 p. m. en A. H. UPIS Huáscar de Canto Grande.

En Jesús María

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en Cercado, Urb. Fundo Oyague. Cuadrante: av. Brasil, av. Cayetano Heredia, jr. Huáscar, av. San Felipe y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sectores afectados en San Borja

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. San Borja. Cuadrante: av. San Borja Norte, av. San Luis, av. De Las Artes Norte, jirón Miguel Ángel.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Miraflores. Cuadrante: av. 28 de Julio, av. José Larco, av. La Paz, Malecón Armendariz, Malecón de la Reserva.

Así que recuerda que el 26 y 27 de octubre habrá corte temporal del servicio de agua potable en algunos distritos de Lima, según el cronograma de Sedapal. Se aconseja revisar su plataforma oficial para mantenerse informado sobre alguna modificación en la programación.