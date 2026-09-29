Corte de LUZ en Lima y Callao el 30 de septiembre: estos distritos se verán afectados

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz en Lima y Callao el miércoles 30 de septiembre. Conoce qué distritos se verán afectados y en qué horarios, según el cronograma oficial de Pluz Perú. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 30 de septiembre?

Los vecinos de diferentes sectores de la capital y el Callao se mantienen atentos a la programación de interrupción del servicio eléctrico.

En los últimos días, la empresa Pluz Perú informó que tiene programado corte de luz el miércoles 30 de septiembre. La medida será temporal y se ejecutará en zonas determinadas para realizar labores técnicas y ampliación de la infraestructura eléctrica, por lo que insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya.

Cronograma de corte de luz: distritos, zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y el Callao no tendrán electricidad el miércoles 30 de septiembre:

En Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en Coop. Ex Fundo Chacra Cerro av. María Parado de Bellido cdra. 14, mz. A, R, av. San Juan Lt. 16, 18, 20, mz. A, I, R, Y, av. San Pedro mz. B.

Corte de luz.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. en A. H. Juan Pablo II mz. M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M8A, L1, L9, L10, L11, L12, L13.

Áreas afectadas en San Miguel

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en jr. Alfonso Ugarte cdra. 1, av. Malecón Bertolotto cdra. 7.

En San Martín de Porres

Corte de luz: cronograma con las zonas afectadas en SMP.

En Los Olivos

Desde las 9:30 a. m. hasta las 2:30 p. m. en urb. Parque Naranjal av. Las Palmeras cdras. 49, 51, av. Naranjal cdra. 7, mz. G, calle Tarica cdras. 49, 51, mz. G, L, M.

hasta las 2:30 p. m. en urb. Parque Naranjal av. Las Palmeras cdras. 49, 51, av. Naranjal cdra. 7, mz. G, calle Tarica cdras. 49, 51, mz. G, L, M. Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en urb. Covida - Etapa I av. Santiago Antúnez de Mayolo cdras. 11, 12, mz. K, N, Ñ, O, jr. Daniel Hernández cdras. 2, 3, mz. N, Ñ, O, jr. Pomabamba cdra. 12, mz. N, calle Dos mz. O, calle Fermín Fitzcarrald cdra. 2.

Asimismo, Pluz Perú precisó que el corte de luz el 30 de septiembre afectará las siguientes zonas del distrito de Los Olivos:

Áreas afectadas por el corte de luz.

En Pueblo Libre

Desde la 1:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. en av. La Marina cdra. 16 mz. A.

hasta las 3:00 p. m. en av. La Marina cdra. 16 mz. A. Desde las 3:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en av. La Marina cdra. 16, calle 1 mz. A, calle NN2 cdra. 1, calle Santa María cdra. 1, calle Santa María 14 parcela de la ex Haciendo Cueva.

En Lima Cercado

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en jr. Conde de Superunda cdras. 1, 2, 3, 4, jr. José Rufino Torrico de M. Cdras. 1, 2, 3, av. Tacna cdra. 1, Malecón Rímac cdra. 4, jr. Callao cdra. 3, calle Rinconada Sto. Domingo cdras. 1, 2, av. Berrocal calle S/N.

En Ancón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en av. Miramar M 32A-L 09 urb. Miramar.

La interrupción del servicio se concentra en determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones, asentamientos humanos o manzanas por lo que se aconseja revisar el cronograma del corte de luz programado por Pluz Perú para el 30 de septiembre.