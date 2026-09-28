Corte de agua en distritos de Lima el 29 de septiembre: zonas y horarios, según Sedapal

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia corte de agua en Lima el martes 29 de septiembre. Revisa qué distritos se verán afectados y en qué horarios será la interrupción temporal del servicio. ¿Tu zona está en la lista?

Corte de agua el 29 de septiembre: ¿cuál es el motivo?

Los vecinos de distintos sectores de la capital deberán tomar sus precauciones ante la suspensión temporal del servicio de agua potable programada por Sedapal para el martes 29 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida sobre la programación, los cortes responden principalmente a trabajos de mantenimiento y limpieza de infraestructura.

Además, la empresa destaca, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que la interrupción del servicio no afecta necesariamente a todo un distrito, sino a sectores y zonas específicas, por lo que se recomienda revisar detalladamente la ubicación antes de asumir que todo el vecindario estará sin agua.

Lista de distritos afectados por el corte de agua

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el martes 29 de septiembre:

En San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. San Hilarión.

A.H. San Hilarión. Horarios del corte: Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

En Comas

Horario de suspensión temporal: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. Áreas afectadas: en A.H. La Juventud, A. H. El Madrigal, P. J. El Carmen Alto, P. J. La Libertad, A. H. Cerro San Francisco, A. H. Monte Calvario, A. H. Pampa de Comas, A. H. San Gabriel, A. H. Madrigal II, A. H. Madrigal, A. H. Virgen del Carmen, A.H. Bellavista, P. J. Manco Inca, P. J. Pampa de Comas, A. H. Incahuasi, A.H. 22 de Enero, A. H. Las Casuarinas, A.H. Soledad Alta, A. H. Soledad Alta Ampliación.

En Villa María del Triunfo

Zonas afectadas por el corte de agua el 29 de septiembre.

En San Isidro

Horario de interrupción: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m.

hasta las 11:00 p. m. Zonas sin agua: urb. El Rosario, urb. Country Club, urb. Orrantia. Cuadrante: av. Javier Prado Oeste, av. El Rosario, calle Los Cipreses, av. Aurelio Miró Quesada, av. Las Flores.

En San Borja

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p. m. en urb. San Borja, urb. San Borja Norte, urb. San Borja Sur. Cuadrante: av. San Luis, av. San Borja Sur, av. San Borja Norte, calle Maurice Utrillo, calle General Borgoño, jr. Franz Liszt.

Ante el anuncio del corte de agua programado para el 29 de septiembre, se aconseja revisar detenidamente el cronograma para identificar las zonas exactas de los distritos de Lima que se verán afectados con la medida.