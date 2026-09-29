Jóvenes son asesinados a balazos cuando intentaban remolcar un auto: habrían sido atacados por error en SJL

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos jóvenes fueron asesinados a balazos mientras intentaban remolcar un vehículo en la zona de Canto Chico, en San Juan de Lurigancho. Según informes preliminares, las víctimas habrían sido confundidas con otras personas y atacadas por error.

Arrebatan la vida a dos jóvenes en San Juan de Lurigancho

El violento ataque se suscitó cerca de las 10:00 p.m. del último lunes, 28 de septiembre, en la calle Libertad frente a un parque en el citado distrito de Lima Este. Según el testimonio de vecinos de la zona recogido por nuestro medio, los jóvenes se encontraban junto a un carro de color blanco que iba a ser trasladado con una grúa que llegó hasta este punto.

Además, afirmaron que una moto con dos ocupantes habrían estado desplazándose por este lugar en reiteradas veces aparentemente observando a las víctimas. Al poco tiempo, los sujetos retornaron a dicha área de Canto Chico y abrieron fuego hasta en siete oportunidades contras las víctimas.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia inmediatamente al hospital de Canto Grande, sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar sus fallecimientos. Hay que indicar que luego del doble asesinato, los atacantes huyeron en el mismo vehículo menor con el que se transportaban.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes de acuerdo a la ley. Además, recogieron lo grabado por las cámaras de seguridad que se ubican a lo largo de la calle Libertad que serán clave para las pesquisas con la finalidad de reconocer a los tipos que acabaron la vida de las dos personas.

Familiar de una de las víctimas brinda mayores detalles

Exitosa logró conversar con la familiar de una de las víctimas e identificó a uno de los occisos como Joaquín Carbajal. y remarcó que su ser querido no tenía problemas con nadie.

Además, agregó que este ataque se habría dado por una confusión debido a que los agresores llegaron hasta el lugar, dispararon, no obstante, buscaban a quien realmente debieron haber disparado y al no encontralo procedieron a huir a bordo de una moto lineal, sin embargo, ya se había realizado la balacera.

Mientras dos jóvenes se encontraban intentando revolcar un automóvil en la zona de Canto Chico, en el distrito de San Juan de Lurigancho. dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra ellos y finalmente fallecieron. La familiar de una de las víctimas señaló que se trataría de un error y que ellos no eran a quien buscaban los atacantes.