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Cronograma de interrupción

Corte de luz en Lima y Callao el 31 de julio y 1 de agosto: Distritos sin electricidad por más de 8 horas

¿Habrá corte de luz hoy? Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con la interrupción del servicio eléctrico el viernes 31 de julio y también el sábado 1 de agosto.

Corte de luz en Lima y Callao.
Corte de luz en Lima y Callao. (Composición Exitosa)

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/07/2026

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Pluz Perú anunció que habrá nuevo corte de luz programado para el viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto. Descubre qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico y en qué horarios se ejecutará la medida.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

A través de su página oficial, Pluz Perú pidió la comprensión de sus usuarios debido a que tiene programado un nuevo corte del servicio eléctrico para el 31 de julio y 1 de agosto. 

De acuerdo a la empresa, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutarán en diversos sectores de Lima y el Callao con el objetivo de mejorar la infraestructura y evitar averías futuras.

Dependiendo de la zona, los cortes podrían extenderse por más de ocho horas. Los horarios y áreas afectadas varían según el distrito y el tipo de mantenimiento que se realizará, por lo que Pluz Perú recomienda a los usuarios revisar el cronograma oficial y tomar medidas previsionales desde ya.

Corte de luz el 31 de julio: Lista de distritos afectados

Para saber a tiempo si tienes un corte programado para el 31 de julio y el 1 de agosto, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué distritos se verán afectados hoy, viernes:

Corte de agua en distritos de Lima el 31 de julio y 1 de agosto: Lista de zonas afectadas y horarios
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En Lima Cercado

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Jr. Áncash cdra. 12, Jr. Camaná cdras. 2, 7, 8, Jr. Cailloma cdras. 5, 6, Av. Nicolás de Piérola cdra. 7, Jr. Ocoña cdras. 1, 2, Jr. Moquegua cdras. 2, 3, Jr. Puno cdra. 4, Jr. Huanta cdra. 10, Av. Emancipación cdra. 3.

En San Martín de Porres y Carabayllo

Horarios del corte de luz el 31 de julio.
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En Bellavista

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Asoc. Viv. Israel Mzs. C, P, Ñ, Agrup. Fam. Las Casuarinas de Jicamarca Mzs. A, B, C, D, D Prima, D1, E, E Prima, E1, F, G, G1, H, I, J, K, L, Agrup. Vec. Nueva Mayoría Mzs. G, K, L, M, N, O, P.

Áreas afectadas en Independencia

Corte de luz programado en sectores de Independencia.
Corte de luz programado en sectores de Independencia.

En San Juan de Lurigancho

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en Asoc. Viv. Israel Mzs. C, P, Ñ, Agrup. Fam. Las Casuarinas de Jicamarca Mzs. A, B, C, D, D Prima, D1, E, E Prima, E1, F, G, G1, H, I, J, K, L, Agrup. Vec. Nueva Mayoría Mzs. G, K, L, M, N, O, P. 

En Puente Piedra y el Callao

Sectores afectados por corte de luz el 31 de julio.
Sectores afectados por corte de luz el 31 de julio.

Cronograma de corte de luz el 1 de agosto: Zonas afectadas

La suspensión temporal del suministro eléctrico se desarrollará también el sábado 1 de agosto en estos distritos, zonas y calles de Lima y Callao:

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

  • Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Urb. Ciudad Mcal. Cáceres Mzs. E6, E7, E8, F11, F12, F13, Coop. Cabo G.R.P. Juan Linares Rojas Mzs. E6, E7.

En Ventanilla

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Parque Porcino M Zona 10.

Si tu distrito figura en el cronograma de corte de luz para el 31 de julio o el 1 de agosto, lo más recomendable es prepararte con anticipación para reducir las molestias ocasionadas por la interrupción temporal del servicio eléctrico, según Pluz Perú.

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