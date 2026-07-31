Erick Noriega fue EXPULSADO y perdió los papeles en eliminación de Gremio por Copa Sudamericana

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El peruano Erick Noriega vivió una desafortunada noche con Gremio. Quedaron eliminados de la Copa Sudamericaca tras perder por 0-1 como local ente Bolívar en el partido de vuelta de los playoffs para los octavos de final de la competición.

El 'samurái', además, terminó expulsado en los descuentos del compromiso luego de verse involucrado en una gresca con jugadores del conjunto boliviano, cerrando así una jornada negativa para el equipo brasileño.

Desarrollo del partido: Gremio eliminado

El encuentro, disputado en Porto Alegre, comenzó cuesta arriba para Gremio. Tras haber perdido por 3-2 en el duelo de ida jugado en La Paz, necesitaba, por lo menos, imponerse por un gol para forzar los penales.

Sin embargo, Bolívar volvió a golpear tempranamente gracias al colombiano Dairon Asprilla, quien a los 15 minutos definió con un potente remate para marcar el único tanto del partido. Los altiplánicos ampliaron la ventaja en el resultado global a 4-2.

Y aunque Gremio trató de reaccionar y tomar las riendas del duelo durante los minutos restantes, careció de claridad en ataque frente a un Bolívar ordenado y sólido en defensa.

La escuadra 'tricolor' apeló más al empuje que al buen juego, pero nunca logró empatar el marcador. Incluso la visita generó algunas ocasiones para aumentar la diferencia.

🤯🇧🇴🇧🇷 BOLÍVAR LE GANÓ A GREMIO EN BRASIL Y LO ELIMINÓ DE LA SUDAMERICANA. pic.twitter.com/59KguZixnZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 31, 2026

Noriega y su insólita reacción

La tensión llegó a su punto máximo en el tiempo añadido. Tras una infracción sobre un mediocampista de Bolívar, los jugadores de Gremio reclamaron una supuesta pérdida deliberada de tiempo por parte de los bolivianos.

En medio de las protestas, Erick Noriega protagonizó un forcejeo con Leonel Justiniano y Jesús Sagredo, también seleccionados de Bolivia, lo que derivó a una trifulca entre futbolistas de ambos equipos.

El ábitro chileno, Piero Maza, que siguió de cerca la acción, decidió expulsar con tarjeta roja directa tanto al peruano como a Justiniano. Luego de algunos minutos adicionales, el resultado no se movería y Bolívar selló su clasificación a los octavos de final. mientras que Gremio se despidió del certamen.

🚨 Expulsan a Erick Noriega 🇵🇪 en la #Sudamericana | El peruano fue provocado por dos bolivianos y por esta reacción recibió la roja directa, junto a su rival, en la eliminación del torneo de Gremio 🇧🇷 ante Bolívar por 4-2 (resultado global). 😰 pic.twitter.com/bkve9DaRqn — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 31, 2026

Erick Noriega fue parte de la desoladora caída y eliminación de Gremio contra Bolívar por la Copa Sudamericana. El volante nacional comenzó de titular y, como parte de la frustración ante la demora en una modificación del equipo boliviano, resultó expulsado en los minutos finales del encuentro tras ser parte de una gresca enfrentándose a dos futbolistas rivales. El 'samurái' no pudo disputar el duelo de ida en La Paz.