Terremoto de 7.1 sacude el sur de Japón y activa alerta de tsunami: Sismo causó daños materiales

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando momentos de alarma entre la población y llevando a las autoridades a emitir una alerta de tsunami. El movimiento telúrico también generó interrupciones en servicios y transporte mientras los equipos de emergencia evaluaban la situación.

Sismo de 7.1 en Japón

El sismo se registró a las 16:27 hora local y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo Kumamoto, en la isla de Kyushu. Debido a la intensidad del movimiento, algunas zonas alcanzaron el nivel máximo de 7 en la escala sísmica japonesa, utilizada para medir la fuerza con que un terremoto afecta la superficie.

Tras el fuerte movimiento, las autoridades activaron alertas de emergencia en las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki. La preocupación aumentó especialmente en las zonas costeras, debido a que inicialmente se advirtió sobre la posibilidad de olas de hasta un metro asociadas al terremoto.

Sin embargo, la amenaza de tsunami fue posteriormente reducida y finalmente levantada, por lo que dejó de existir riesgo de maremoto para la costa japonesa. Aun así, las autoridades pidieron mantener la precaución ante la posibilidad de nuevas réplicas, especialmente porque la actividad sísmica continuó después del movimiento principal.

Sismo en Japón provocó daños materiales

El terremoto también alteró la vida cotidiana de miles de personas. Alrededor de 40.000 hogares quedaron temporalmente sin electricidad, mientras que los servicios ferroviarios fueron suspendidos en diferentes puntos de Kyushu. JR Kyushu detuvo incluso sus trenes de alta velocidad Shinkansen, complicando el desplazamiento de pasajeros en una región golpeada por el fuerte temblor.

Además, el movimiento generó preocupación por posibles daños en infraestructuras y edificios. Las autoridades japonesas desplegaron equipos para revisar las zonas afectadas y determinar el alcance de las consecuencias, mientras se mantenía la vigilancia ante nuevos movimientos. La prioridad, en las primeras horas, fue proteger a la población y confirmar el estado de las áreas más golpeadas.

Cabe resaltar que, Japón enfrenta con frecuencia terremotos debido a su ubicación en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones sísmicamente más activas del planeta. Por ello, la población está acostumbrada a seguir protocolos de emergencia, aunque un movimiento de esta magnitud vuelve a poner a prueba la preparación del país.

Es así que, el terremoto también reavivó la atención sobre la seguridad de las instalaciones nucleares de Kyushu. Kyushu Electric Power informó que no se habían detectado irregularidades en sus centrales de Sendai y Genkai, mientras las autoridades continuaban monitoreando la situación y recopilando información sobre posibles daños y personas afectadas.