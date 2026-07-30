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Sismo de magnitud 4.0 se registra en Puno HOY, 30 de julio: hora exacta y epicentro del temblor, según el IGP

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este jueves 30 de julio en Puno. Conoce el epicentro y los detalles del movimiento telúrico reportado por el IGP.

Sismo en Puno hoy, jueves 30 de julio
Sismo en Puno hoy, jueves 30 de julio (Difusión)

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/07/2026

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Un nuevo sismo fue registrado en el Perú la noche de este jueves 30 de julio, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde se ubicó el epicentro del movimiento telúrico y los detalles del evento sísmico registrado en la región Puno.

Sismo hoy, ¿Cuál fue la magnitud?

De acuerdo con el reporte del IGP, el movimiento sísmico alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo una profundidad de 205 kilómetros. El epicentro fue ubicado a 27 kilómetros al norte de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, región Puno.

Este nuevo evento sísmico forma parte de la actividad registrada en el país y viene siendo monitoreado por el Instituto Geofísico del Perú, entidad encargada de reportar las características de estos movimientos telúricos.

Ante la ocurrencia de un sismo, se recomienda conservar la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y contar con una mochila de emergencia con elementos básicos para afrontar posibles eventualidades.

La región Puno se encuentra entre las zonas del país donde se registran movimientos sísmicos debido a su ubicación geográfica. Ante estos eventos, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y seguir las medidas de prevención establecidas.

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Perú se mantiene en constante actividad sísmica

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Debido a ello, los movimientos telúricos son frecuentes en distintas regiones del país.

Esta actividad se produce por la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, proceso que genera sismos de diversa magnitud a lo largo del territorio nacional.

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Ante este escenario, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo permanente y recomienda a la población estar preparada para actuar de manera adecuada frente a un evento de mayor intensidad.

En los últimos días, el Perú ha registrado diversos movimientos sísmicos en distintas regiones del país. Entre los más recientes figuran eventos reportados en Junín, Ucayali, Ica y, ahora, Puno, de acuerdo con los reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Estos eventos reflejan la constante actividad sísmica que se presenta en el territorio nacional, motivo por el cual el IGP mantiene un monitoreo permanente e insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los reportes oficiales y reforzar las medidas de prevención.

El sismo registrado en Puno se suma a los movimientos telúricos reportados en distintas regiones del país durante los últimos días. Ante este panorama, las autoridades reiteran la importancia de mantenerse preparados y seguir las recomendaciones emitidas por el IGP.

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