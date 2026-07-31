Fuerte sismo de 5.7 en Ucayali: ¿Por qué el temblor con epicentro en Pucallpa se sintió en Lima? El IGP explica la razón

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sismo de magnitud 5.7 registrado en Pucallpa también fue percibido en Lima y otras regiones del país. El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que las ondas sísmicas de un evento profundo pueden recorrer grandes distancias, aunque con menor intensidad, especialmente en edificios altos.

La distancia entre ambas localidades generó dudas entre la población, que rápidamente acudió a las redes sociales para preguntar cómo era posible que un evento sísmico ocurrido a cientos de kilómetros también fuera perceptible en la capital.

La profundidad marca la diferencia

Ante estas interrogantes, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, aclaró que la explicación no radica únicamente en la magnitud del sismo, sino principalmente en la profundidad a la que ocurrió.

Según precisó, el movimiento telúrico se registró a aproximadamente 110 kilómetros bajo la superficie, una característica que permite que las ondas sísmicas se propaguen a distancias mucho mayores que las de un sismo superficial.

"Cuando un sismo ocurre a unos 110 o 120 kilómetros de profundidad, las ondas sísmicas alcanzan una extensión mucho mayor y pueden sentirse en ciudades ubicadas a cientos de kilómetros del epicentro, aunque con menor intensidad", explicó Hernando Tavera.

Para ayudar a comprender este fenómeno, el titular del IGP recurrió a una comparación sencilla. Explicó que el comportamiento de un sismo profundo puede entenderse utilizando el ejemplo de una linterna.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0512

Fecha y Hora Local: 30/07/2026,19:58:43

Magnitud: 5.7

Profundidad: 116 km

Latitud: -8.23

Longitud: -74.18

Intensidad: IV Pucallpa

Referencia: 42 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/hkqyowoRv6 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 31, 2026

Si esta se sostiene cerca del techo, ilumina un área reducida, similar a un sismo superficial. Sin embargo, al bajarla hacia la cintura o incluso al piso, la superficie iluminada aumenta considerablemente, del mismo modo que las ondas sísmicas de un terremoto profundo alcanzan un radio de acción mucho más amplio.

"Eso equivale a un sismo de unos 110 o 120 kilómetros de profundidad", señaló el especialista al explicar el ejemplo, añadiendo que los eventos aún más profundos, de entre 500 y 700 kilómetros, pueden propagar sus ondas a distancias extraordinarias.

¿Por qué algunas personas lo sintieron y otras no?

Otra de las dudas más frecuentes estuvo relacionada con las diferencias en la percepción del movimiento. Mientras algunos ciudadanos aseguraron no haber sentido absolutamente nada, otros reportaron una ligera oscilación, principalmente en edificios altos.

Sobre este punto, Tavera explicó que las ondas sísmicas van perdiendo intensidad conforme recorren largas distancias. En ese proceso desaparecen primero las frecuencias más altas y predominan las de baja frecuencia, las cuales generan suaves movimientos oscilatorios que resultan más perceptibles en edificaciones de varios pisos.

"Por eso hay personas que dicen que no sintieron nada y otras que reportaron una ligera oscilación en los edificios", precisó el presidente ejecutivo del IGP.

Asimismo, aclaró que lo correcto no es afirmar que "el sismo llegó a Lima", sino que la capital percibió el paso de las ondas sísmicas generadas por el evento ocurrido en Pucallpa. Añadió que la profundidad es un factor tan importante como la magnitud para entender el alcance de un movimiento telúrico.

La explicación brindada por el IGP no solo despeja las dudas surgidas tras el evento, sino que también refuerza la importancia de comprender el comportamiento de los sismos en un país altamente vulnerable como el Perú, donde la preparación y la prevención siguen siendo las principales herramientas para reducir riesgos.