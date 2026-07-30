Jonathan Zegarra: "También existe la acusación de violación de domicilio" contra diputado Julián Pérez

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La investigación contra el legislador Julián Pérez Mallqui continúa avanzando luego de que el abogado penalista Jonathan Zegarra señalara que el caso no solo involucra una denuncia por presunta agresión física. En entrevista con Exitosa, sostuvo que los hechos denunciados también podrían dar lugar a una acusación por violación de domicilio, debido al presunto ingreso sin autorización a la vivienda de la agraviada.

Denuncia comprende otro presunto delito

El abogado explicó que la denuncia presentada contra el diputado no se limita únicamente a la presunta agresión física. Precisó que, de acuerdo con los hechos conocidos hasta el momento, también existe una acusación por violación de domicilio, ya que el investigado habría ingresado a la vivienda de la denunciante sin contar con el consentimiento de quienes se encontraban en el inmueble.



El abogado indicó que uno de los aspectos relevantes del caso es la forma en que habría ocurrido el ingreso al domicilio. De acuerdo con la denuncia, el padre de la agraviada intentó impedir el acceso, situación que habría originado un forcejeo antes de que el parlamentario lograra ingresar al inmueble.

"También existe la acusación de violación de domicilio", afirmó.

El penalista explicó que ese hecho forma parte de los elementos que serán evaluados durante la investigación. Añadió que la presunta violación de domicilio constituye una imputación distinta a la denuncia por agresión física, por lo que ambas situaciones deberán ser analizadas conforme al desarrollo de las diligencias fiscales.

El Ministerio Público evaluará los hechos

El especialista precisó que será el Ministerio Público el encargado de determinar si los hechos denunciados cumplen con los requisitos establecidos por la ley para configurar el delito de violación de domicilio, además de la investigación por la presunta agresión física denunciada por la agraviada.

Asimismo, recordó que el análisis jurídico expuesto durante la entrevista tiene como finalidad explicar el alcance de las posibles imputaciones, mientras que la responsabilidad penal solo podrá establecerse después de que las autoridades reúnan los elementos de prueba y concluyan las investigaciones correspondientes.

#LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar realiza diligencias urgentes tras la detención del diputado Julián Pérez por presuntos hechos de violencia física y psicológica.



Las acciones fiscales, que se desarrollan en... pic.twitter.com/2gyLWX4j3T — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2026

Hasta el momento, el caso continúa en etapa de investigación y las diligencias permitirán esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos denunciados. Las autoridades deberán revisar los testimonios, las pruebas disponibles y cualquier otro elemento que contribuya a determinar las responsabilidades que correspondan conforme al proceso legal vigente.

La investigación contra Julián Pérez continúa mientras las autoridades analizan la denuncia por presunta agresión física y la posible violación de domicilio. Ambos hechos forman parte del caso y serán evaluados por la Fiscalía durante el desarrollo de las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.