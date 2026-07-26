Miguel Torres es elegido presidente del Senado 2026-2027: Oficialismo liderará la primera Mesa Directiva

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras una jornada electoral realizada en el Congreso de la República, Miguel Ángel Torres fue elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027, tras realizarse la segunda votación en la Cámara Alta. Con este resultado, asumirá la conducción del Senado en el inicio del nuevo Congreso bicameral.

Senado elige a su presidente: MINUTO A MINUTO

02:44 | Miguel Ángel Torres Morales juró inmediatamente como nuevo presidiario de la Cámara de senadores 2026-2027. Fernando Rospigliosi lo acompañó en el acto.

Miguel Ángel Torres Morales juramentó como nuevo presidiario de la Cámara de senadores 2026-2027

02:36 | Por mayoría, se proclama como ganador a la Lista 1 de Miguel Ángel Torres.

por mayoria, se proclama como ganador a la lista 1 de miguel angel torres.

02:33 | Se reporta un voto viciado, estuvo marcado en ambos recuadros.

Voto viciado

02:25 | La lista que obtenga la mayor cantidad de votos será declarada ganadora, sin importar el número de votos alcanzado.

02:24 | Se finaliza la segunda votación. Otro conteo total de 60 actas. Se procederá al escrutinio.

conteo de actas para la segunda votacion

01:57 | José Mercedes Castillo Terrones así como en la primera ronda de votaciones, hizo pública su elección.

José Mercedes Castillo Terrones así como en la primera ronda de votaciones, hizo pública su elección.

01:48 | Segunda votación para el candidato, Miguel Ángel Torres de la Lista 1.

Segunda votacion para el candidato Miguel Ángel Torres de la Lista 1

01:41 | En breves minutos, culminará el receso y se reanudará la sesión.

en breves minutos, culminara el receso y se reanudara la sesion.

01:39 | Minutos finales del receso para proceder al segundo sufragio.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | Continúa la expectativa en el Senado. En breve se iniciará la segunda votación para definir a la primera Mesa Directiva de la Cámara Alta para el periodo 2026-2027, luego de que ninguna lista lograra la mayoría requerida en la primera ronda.



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01:27 | Resultados finales de la jornada parlamentaria. Ninguna lista alcanzó la cantidad de votos de la mitad más uno.

Resultados finales de la jornada parlamentaria. Ninguna lista alcanzó la cantidad de votos de la mitad más uno.

01:25 | No se ha alcanzado la cantidad de votos requeridos. Habrá segunda votación.

No se ha alcanzado la cantidad de votos requeridos. Habrá segunda votación.

01:41 | Uno de los votos sería viciado.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | Incidencias durante el escrutinio en el Senado. Uno de los votos fue observado por un presunto vicio y separado del conteo por el presidente de la mesa, Fernando Rospigliosi, mientras continúa el proceso de elección de la Mesa Directiva.



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01:19 | Se ha llegado al conteo del 50% de votos.

Votos al 50%

01:15 | Fernando Rospiglioso comenzó el conteo acta por acta de los votos registrado. (Resultado parcial)

Fernando Rospiglioso comenzó el conteo acta por acta de los votos registrado. (Resultado parcial)

01:14 | Empieza el escrutinio.

🔴🔵🚨 #ENVIVO| Fernando Rospigliosi inicia el reconteo de actas previo al escrutinio oficial de votos para definir a la Mesa Directiva del Senado.



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01:12 | La cantidad de votos coinciden con la cantidad de participantes de la votación, un total de 60 actas.

01:07 | Terminó la votación para elegir a la Mesa Directiva del Senado. Se dará inicio al recuento de actas por parte de Fernando Rospigliosi

12:56|El candidato Miguel Torres fue llamado y se acercó a sufragar.

12:51| Senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, se acercó a la cámara secreta, posterior a ello, mostró su cédula entre aplausos de los asistentes.

Ex candidato Alfonso López Chau se acercó a la cámara secreta, posterior a ello, mostró su cédula entre aplausos de los asistentes.

12:47 | Un aproximado de cuatro sufragantes hicieron caso omiso a la norma estipulada del voto secreto.

Votantes muestran su voto al público

12:43 | Algunos de los senadores comenzaron a mostrar su voto en el hemiciclo.

Votantes comenzaron a mostrar su voto al público

12:40 |El candidato Daniel Barragán fue llamado y se acercó a sufragar.

Daniel Barragán se acercó a emitir su voto

12:40 | Hasta el momento, los oficialistas no muestran sus votos al público, acatando la regla.

12:32 | Candidato Miguel Torres fue llamado a emitir su voto.

Candidato Miguel Torres fue llamado a emitir su voto.

12:31 | Inicia la votación: Los sufragantes se acercan a la urna secreta a emitir su voto. Según el reglamento, el voto debe ser secreto.

🔴🔵🚨 #ENVIVO| Inicia la votación en el Senado para elegir a su primera Mesa Directiva. Miguel Torres y Daniel Barragán disputan la presidencia de la Cámara Alta.



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12:30 | Fernando Rospigliosi, Senador de la República, brindará lineamientos.

12:05 | Se informa que, de no alcanzarse una diferencia equivalente a la mitad más uno, se procederá a realizar una segunda votación.

12:04 | Los votantes registran su asistencia conforme al procedimiento establecido.

12:00 | Inicia la sesión en el Senado de la República para el periodo 2026-2027.