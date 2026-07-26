Miguel Torres es elegido presidente del Senado 2026-2027: Oficialismo liderará la primera Mesa Directiva

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/07/2026
Tras una jornada electoral realizada en el Congreso de la República, Miguel Ángel Torres fue elegido presidente del Senado para el periodo 2026-2027, tras realizarse la segunda votación en la Cámara Alta. Con este resultado, asumirá la conducción del Senado en el inicio del nuevo Congreso bicameral.
Senado elige a su presidente: MINUTO A MINUTO
02:44 | Miguel Ángel Torres Morales juró inmediatamente como nuevo presidiario de la Cámara de senadores 2026-2027. Fernando Rospigliosi lo acompañó en el acto.
02:36 | Por mayoría, se proclama como ganador a la Lista 1 de Miguel Ángel Torres.
02:33 | Se reporta un voto viciado, estuvo marcado en ambos recuadros.
02:25 | La lista que obtenga la mayor cantidad de votos será declarada ganadora, sin importar el número de votos alcanzado.
02:24 | Se finaliza la segunda votación. Otro conteo total de 60 actas. Se procederá al escrutinio.
01:57 | José Mercedes Castillo Terrones así como en la primera ronda de votaciones, hizo pública su elección.
01:48 | Segunda votación para el candidato, Miguel Ángel Torres de la Lista 1.
01:41 | En breves minutos, culminará el receso y se reanudará la sesión.
01:39 | Minutos finales del receso para proceder al segundo sufragio.
01:27 | Resultados finales de la jornada parlamentaria. Ninguna lista alcanzó la cantidad de votos de la mitad más uno.
01:25 | No se ha alcanzado la cantidad de votos requeridos. Habrá segunda votación.
01:41 | Uno de los votos sería viciado.
01:19 | Se ha llegado al conteo del 50% de votos.
01:15 | Fernando Rospiglioso comenzó el conteo acta por acta de los votos registrado. (Resultado parcial)
01:14 | Empieza el escrutinio.
01:12 | La cantidad de votos coinciden con la cantidad de participantes de la votación, un total de 60 actas.
01:07 | Terminó la votación para elegir a la Mesa Directiva del Senado. Se dará inicio al recuento de actas por parte de Fernando Rospigliosi
12:56|El candidato Miguel Torres fue llamado y se acercó a sufragar.
12:51| Senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, se acercó a la cámara secreta, posterior a ello, mostró su cédula entre aplausos de los asistentes.
12:47 | Un aproximado de cuatro sufragantes hicieron caso omiso a la norma estipulada del voto secreto.
12:43 | Algunos de los senadores comenzaron a mostrar su voto en el hemiciclo.
12:40 |El candidato Daniel Barragán fue llamado y se acercó a sufragar.
12:40 | Hasta el momento, los oficialistas no muestran sus votos al público, acatando la regla.
12:32 | Candidato Miguel Torres fue llamado a emitir su voto.
12:31 | Inicia la votación: Los sufragantes se acercan a la urna secreta a emitir su voto. Según el reglamento, el voto debe ser secreto.
12:30 | Fernando Rospigliosi, Senador de la República, brindará lineamientos.
12:05 | Se informa que, de no alcanzarse una diferencia equivalente a la mitad más uno, se procederá a realizar una segunda votación.
12:04 | Los votantes registran su asistencia conforme al procedimiento establecido.
12:00 | Inicia la sesión en el Senado de la República para el periodo 2026-2027.