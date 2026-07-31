Corte de agua en distritos de Lima el 31 de julio y 1 de agosto: Lista de zonas afectadas y horarios

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua el 31 de julio y 1 de agosto. Sedapal reporta qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio y en qué horarios se ejecutará la medida.

Sedapal: ¿Por qué será el corte de agua en Lima?

Sedapal precisó en su comunicado que la suspensión temporal del servicio de agua potable responde a labores de mantenimiento en la red. Entre las principales acciones se encuentran la limpieza y desinfección de reservorios y el empalme de nuevas tuberías destinadas a mejorar la distribución del recurso.

En ese marco, insta a los usuarios de Lima que se verán afectados con la medida el viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin agua por determinadas horas.

Corte de agua hoy, 31 de julio: Distritos de Lima afectados

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE.

Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de zonas que se verán afectados este viernes 31 de julio con la medida, según precisa la empresa estatal hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

Áreas afectadas en Villa María del Triunfo

Desde las 12:59 a.m. hasta las 9:00 a.m. en P.J. San Francisco. Cuadrante: Av. Paseo de Atahualpa, Jr. Apurímac, Av. Rosa Merino, Av. Los Heraldos Negros.

En San Antonio de Huarochirí

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Asoc. Los Portales de Basilio Auqui anexo 08-ECNC.

En Ate

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Ceres. Cuadrante: Asociación Los Ángeles sector F, Asociación Los Ángeles sector G.

En Pachacámac

Desde las 6:22 a.m. hasta las 10:00 a.m. en Asoc. de Viv. Franja Comercial Santa Katerine, A.H. UPIS Los Claveles, A.H. Portada de Manchay III.

Zonas sin agua de forma temporal el 1 de agosto

Sedapal también precisa en su último comunicado, a través de su canal de difusión de WhatsApp, qué zonas de Lima se verán afectadas con la interrupción temporal del recurso hídrico el sábado 1 de agosto. Este es el cronograma que puede variar conforme pasen las horas:

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en C.P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en C.P. Virgen del Carmen - La Era de Ñaña 3ra etapa CR-457 R-04.

Mantenerse informado y tomar previsiones con anticipación puede reducir el impacto del corte de agua programado por Sedapal para el 31 de julio y 1 de agosto, que llegará a afectar diversos distritos de Lima.