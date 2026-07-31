Captan a Vladimir Cerrón bailando antes de ejecutarse fallo que anuló su sentencia

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un video difundido en redes sociales volvió a colocar a Vladimir Cerrón en el centro de la atención pública. En las imágenes se observa al líder de Perú Libre participando de la tradicional festividad de Santiago, en Huancayo, donde aparece bailando junto a otras personas y mostrándose alegre.

El registro fue compartido mientras aún no se ejectuaba la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que deja sin efecto la prisión preventiva en su contra, situación que mantiene abierto el debate sobre su condición jurídica.

Contexto del video en Huancayo

Las grabaciones fueron difundidas por el medio regional 'Huancayork Times' y rápidamente se viralizó entre los cibernautas. En ellas se aprecia a Cerrón vestido con prendas oscuras, participando de la popular celebración sin aparentes restricciones.

La aparición llamó la atención debido a que, durante varios meses, el exgobernador regional de Junín permaneció en la clandestinidad mientras era buscado por las autoridades.

🚨 Vladimir Cerrón fue captado en una fiesta de Santiago en #Huancayo. El líder de Perú Libre aparece bailando y hasta se anima con un silbido, mientras no se ejecuta la resolución del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva dictada en su contra. ¿Y la Policía? pic.twitter.com/q9SxLWZOiV — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) July 31, 2026

Tribunal Constitucional ratificó nulidad de sentencia

Aunque el Tribunal Constitucional ordenó anular la medida de prisión preventiva dictada en su contra, el jueves 30 de julio por la noche, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional consideró inicialmente que el fallo era "inejecutable", lo que impidió su aplicación inmediata.

Posteriormente, el propio TC aclaró que su resolución es de cumplimiento obligatorio y dispuso que el Poder Judicial deje sin efecto todas las medidas de detención vinculadas al caso.

Pese a esa decisión, la resolución aún no ha sido materializada por las instancias judiciales correspondientes. Esta demora ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las sentencias del máximo intérprete de la Constitución y sobre la situación legal de Cerrón, quien ya había anunciado días atrás que abandonaría la clandestinidad tras el pronunciamiento del TC.

ACLARACIÓN DEL TC. CASO DR. #VladimirCerron: Un juez de ejecución no puede declarar "inejecutable" una sentencia del TC.

Cuando el Sexto Juzgado sostuvo que la sentencia solo anulaba determinadas resoluciones y que otras posteriores seguían vigentes, el TC responde que esa... pic.twitter.com/UH3dC06IUB — Vladimir Cerrón (@vladimir_cerron) July 31, 2026

La presencia pública del dirigente político en una festividad tradicional también reavivó las críticas de diversos sectores, que consideran contradictorio que pueda aparecer en actividades sociales mientras persisten discrepancias entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial respecto a la ejecución de la sentencia.

Entretanto, el caso continúa generando controversia política y jurídica, a la espera de que las autoridades competentes definan la aplicación efectiva del fallo y la situación procesal definitiva del fundador de Perú Libre.