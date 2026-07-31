Keiko Fujimori viajará a Junín para supervisar atención a damnificados por sismo de magnitud 5.1

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como inicio de su mandato, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, realizará este viernes su primer viaje oficial con destino a la región Junín desde que asumió el cargo, donde supervisará las labores de atención a los damnificados por el sismo de magnitud 5.1 registrado el pasado 18 de julio.

Primer viaje oficial de la presidenta del Perú

Luego de su juramentación y toma de mando el pasado 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori viajará a Junín para verificar el avance de las acciones de ayuda, la asistencia humanitaria y los trabajos de recuperación en las localidades más afectadas por el sismo de magnitud 5.1 registrado el pasado 18 de julio.

Como parte de su agenda oficial, la jefa de Estado llegará a los distritos de Chupaca y Huancayo, considerados entre los sectores que reportaron mayores daños a causa del movimiento telúrico. Durante la inspección, las autoridades evaluarán el estado de la infraestructura afectada y las condiciones en las que permanecen las familias damnificadas.

Keiko Fujimori viajará con tres ministros a Junín

Para esta primera visita oficial, la mandataria estará acompañada por una comitiva integrada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Mario Vinelli; y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

Los integrantes del Ejecutivo supervisarán las medidas adoptadas por los distintos sectores para atender la emergencia y coordinarán acciones con las autoridades correspondientes, con el objetivo de acelerar la recuperación de las zonas afectadas por el sismo de magnitud 5.1.

Entre los principales puntos que revisará la presidenta se encuentran el funcionamiento de las zonas de albergue temporal, la distribución de ayuda humanitaria para las familias afectadas y el avance de los trabajos de remoción de escombros en viviendas e infraestructura dañadas.

Fuerzas Armadas apoyarán en el traslado

Como parte del despliegue logístico, las Fuerzas Armadas serán las encargadas de trasladar desde el Callao a la comitiva presidencial y a representantes de los medios de comunicación que cubrirán la visita oficial de la actual presidenta.

Finalmente, el sismo de magnitud 5.1 ocurrido el pasado 18 de julio dejó cinco personas fallecidas, además de decenas de heridos y daños materiales en diversas localidades de Junín. La visita de Keiko Fujimori representa el primer desplazamiento oficial de su gestión y tiene como objetivo constatar el avance de las labores de atención a los damnificados y reforzar las medidas de recuperación.