Cienciano y la millonaria cifra que recibió por avanzar a octavos de la Copa Sudamericana 2026

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La goleada de Cienciano frente a Lanús desató una verdadera fiesta en Cusco. El 'Papá' avanzó a los octavos de la Copa Sudamericana 2026 y, además del reconocimiento internacional, recibió una millonaria cifra que representa un importante impulso para el club.

Cienciano remontó la serie ante Lanús

La noche en el Inca Garcilaso de la Vega fue toda de Cienciano, que dio un verdadero recital de fútbol. El cuadro imperial la tenía complicadísima porque debía remontar el 2-0 que Lanús le encajó en la ida, pero reaccionó con un juego demoledor y selló un 4-0 categórico.

Desde los primeros minutos, el equipo dirigido por Horacio Melgarejo dejó claro que no pensaba bajar los brazos. La presión ofensiva encontró recompensa apenas a los siete minutos, cuando Carlos Garcés abrió el marcador y encendió la ilusión de los hinchas presentes en el estadio.

El cuadro cusqueño mantuvo la intensidad y, a los 40 minutos, Alejandro Hohberg apareció con un potente remate desde fuera del área, luego de una asistencia de Garcés, para colocar el segundo tanto de la noche e igualar el marcador global.

Antes de finalizar la primera mitad llegó el gol que hizo estallar el estadio. Marcos Martinich envió un pase largo para Cristian Souza, quien lanzó el centro que Garcés conectó de cabeza para marcar el 3-0. Con ese resultado, Cienciano ya había dado vuelta la serie.

Durante el segundo tiempo, Lanús intentó reaccionar mediante variantes ofensivas, pero se encontró con una defensa ordenada y con buenas respuestas del arquero cusqueño.

Cuando el partido ingresaba a sus minutos finales, un contragolpe encabezado por Souza terminó en el segundo gol de Hohberg, quien selló el definitivo 4-0.

La millonaria cifra que recibió Cienciano

La histórica clasificación no solo le permitió a Cienciano recuperar protagonismo internacional. El pase a los octavos de final también significó un importante premio económico para la institución.

Por avanzar a esta instancia de la Copa Sudamericana 2026, el 'Papá' recibió 600 mil dólares, cifra establecida por la Confederación Sudamericana de Fútbol para los equipos que aseguraron su presencia en la siguiente ronda.

La suma bordea los 600 mil dólares (2 millones 033 mil 448.60 soles), una cifra tremenda que le cae de maravilla a las finanzas del elenco cusqueño. Con esto, el triunfo sobre Lanús se celebró por partida doble gracias al pase de ronda y un embolse millonario para la institución.

Además, Cienciano quedó como el único equipo peruano que continúa participando en el torneo internacional, luego de que Sporting Cristal fuera eliminado tras perder por 1-0 frente a RB Bragantino en Brasil.

Botafogo será el próximo rival de Cienciano

Después de tumbarse a Lanús, a Cienciano se le viene un cruce recontra picante en octavos de final: chocará contra Botafogo, un cuadro brasileño con peso pesado, jerarquía pura y plantilla de primer nivel.

El primer choque de la llave se jugaría el miércoles 12 de agosto a las 5 de la tarde en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Eso sí, la programación oficial todavía tiene que ser confirmada por la mismísima Conmebol.

Será la primera vez que Cienciano y Botafogo se vean las caras. De todas formas, la escuadra imperial ya tiene cancha enfrentando a clubes brasileños con diez partidos encima en torneos internacionales.

Así, Cienciano avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras golear 4-0 a Lanús y revertir la serie en Cusco. La clasificación también le permitió recibir una millonaria cifra de 600 mil dólares.