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Alerta Roja: Senamhi advierte calor extremo desde HOY en Lima y 20 regiones del Perú

El Senamhi ha anunciado por un aviso meteorológico que Lima y 20 regiones más están en alerta roja por calor extremo desde este jueves 30 de julio.

Senamhi advierte calor extremo desde hoy
Senamhi advierte calor extremo desde hoy (Composición Exitosa)

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/07/2026

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A través de sus canales oficiales, el Senamhi emitió un aviso metereológico en el que advierte un incremento importante en las temperaturas diurnas que mantiene en alerta roja a Lima y 20 regiones más.

Reporte advierte alerta roja por altas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, desde este jueves 30 hasta el sábado 1 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna en gran parte del territorio nacional. Dicho fenómeno climático intenso se dará en la costa y la sierra, por lo que emitió un aviso meteorológico de nivel rojo, el más alto de la escala de peligrosidad.

Como parte de este aviso a nivel nacional, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. 

Del jueves 30 de julio al sábado 1 de agosto se mantendrán altas temperaturas diurnas en la costa y la sierra del país, según el pronóstico.

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En la costa norte, las máximas oscilarán entre 30 °C y 36 °C durante los tres días, mientras que en la costa central se ubicarán entre 24 °C y 30 °C, y en la costa sur entre 22 °C y 30 °C. En la sierra norte se prevén temperaturas de 18 °C a 32 °C, en la sierra central de 14 °C a 30 °C y en la sierra sur entre 13 °C y 29 °C, con ligeras variaciones a lo largo del periodo.

¿Qué regiones del Perú estarán afectadas?

Las regiones que han sido declaradas en alerta roja por el incrementos de la temperatura son:

  1. Amazonas
  2. Áncash
  3. Apurímac
  4. Arequipa
  5. Ayacucho
  6. Cajamarca
  7. Callao
  8. Cusco
  9. Huancavelica
  10. Huánuco
  11. Ica
  12. Junín
  13. La Libertad
  14. Lambayeque
  15. Lima
  16. Moquegua
  17. Pasco
  18. Piura
  19. Puno
  20. Tacna 
  21. Tumbes

Recomendaciones del Senamhi para los días con incremento de temperaturas

Frente a esta situación de alerta roja, el Senamhi ha anunciado a la población que sea extremadamente precavido y esté al corriente del desarrollo de la situación para que cumpla con los consejos e instrucciones dados por las autoridades como no exponerse al sol, aplicar bloqueador solar y usar prendar que los protejan de la exposición.

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En conclusión, la alerta roja emitida por el Senamhi advierte la presencia de calor extremo desde hoy 30 de julio hasta el sábado 1 de agosto en Lima y 20 regiones del Perú.

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