La Confederación Asiática de Fútbol se suma a UEFA y CONCACAF en contra de la FIFA: Rechazan plan comercial de Gianni Infantino

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La resistencia continúa creciendo. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) emitió un comunicado en el que revela el apoyo a la UEFA y la CONCACAF en su rechazo a la FIFA tras el proyecto de privatizar el Mundial y vender participaciones propuesto por Gianni Infantino, presidente del máximo ente rector del fútbol mundial.

Asia se suma al pulso contra la FIFA y rechaza su plan

El organismo asiático reclamó una revisión urgente de la gobernanza de la entidad presidida por Gianni Infantino mediante una misiva en la que expresó "su profunda preocupación" y aseguró que la iniciativa "no puede lograr de manera realista el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante".

En tal sentido, con lo manifestado se alinean de esta forma con las posturas que han defendido previamente las confederaciones europea y la del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Además, este pronunciamiento supone un nuevo revés para la FIFA, luego de que la UEFA advierta las consecuencias que podría tener la iniciativa y de que la CONCACAF denuncie la falta de consultas previas.

Gracias este respaldo de la ACF a las citadas posiciones, hasta el momento son tres de las seis confederaciones continentales han expresado públicamente su rechazo a la iniciativa planteada por Infantino la cual contempla la creación de una filial comercial que se encuentra valorada en unos 20 mil millones de dólares, de la que podría abrir hasta un 20% de su capital a sus inversores privados.

También, añadió que este debate ha destapado "fallas importantes" en cómo la FIFA lleva a cabo sus consultas y toma de decisiones. De acuerdo a la Confederación Asiática de Fútbol no se puede crear una propuesta que tenga que cambiar el futuro comercial, deportivo y estratégico del fútbol mundial sin la participación activa de las confederaciones, asociaciones nacionales y órganos estatutarios de la FIFA.

Comunicado de la Confederacion Asiática de Fútbol

La respuesta de la FIFA

En medio de este contexto, la FIFA ha defendido este viernes, 31 de julio, que "nadie está vendiendo el fútbol" y señaló que continuará adelante con el proceso de consulta entre sus 211 asociaciones miembro para valorar la creación de la FIFA Forward Enterprise.

El organismo manifiesta que mantendría el control de la nueva sociedad y que la operación permitiría aumentar los recursos destinados al recurso del fútbol mundial, mientras insiste en que la decisión final corresponderá a todas las federaciones nacionales.

En síntesis, la Asociación Asiática de Fútbol se ha sumado a la UEFA y CONCACAF contra la FIFA y el rechazo al plan de su presidente, Ginanni Infantino, con el que pretende privatizar el Mundial y vender participaciones.