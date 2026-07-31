Precio del dólar HOY en Perú: Consulta la cotización del tipo de cambio este viernes 31 de julio

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este viernes 31 de julio, te permitirá tomar decisiones oportunas y aprovechar las mejores oportunidades del mercado cambiario en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar hoy? Así cotiza Sunat

Si estás pensando en realizar alguna operación financiera con dólares es esencial identificar primero cuál es su valor actual, ya que este cambia constantemente debido a distintos factores, entre ellos, la ley de oferta y demanda, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inestabilidad o cambios de gobierno local, decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (FED) o el precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Si deseas proteger tu dinero y tomar decisiones inteligentes es importante revisar fuentes confiables que brinden información sobre cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano para aprovechar mejores oportunidades.

Una entidad que te permite conocer el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta de forma diaria, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que te mostramos a continuación respecto a la mañana de este viernes 31 de julio.

VIERNES 31 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este jueves 30 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,384 S/ 3,399

Según los valores reflejados en el portal oficial de la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se revela una leve variación a la baja en comparación con el día de ayer, jueves 30 de julio, donde la compra estaba a S/ 3,399 y la venta a S/ 3,411. Saber esos datos te permitirá prever posibles movimientos futuros y tomar medidas para proteger las finanzas personales o empresariales.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 31 de julio

La cotización se actualiza en tiempo real durante el horario interbancario; fuera de ese horario puede mostrarse un valor referencial. Además, recuerda que el precio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio puede diferir ligeramente de la tasa interbancaria oficial, por lo que comparar opciones es una estrategia clave.

En ese marco, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u 'Ocoña', también conocido como de la calle, de acuerdo al portal de cuantoestaeldolar.pe, para este viernes 31 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3,370 | Venta S/ 3,400. - Con ello se revela que bajó el precio del dólar paralelo, en comparación con ayer, donde la compra era de S/ 3,375 y la venta de S/ 3,405.

Cotización del dólar paralelo en Perú hoy, 31 de julio.

BCRP: Así cerró el dólar ayer, 30 de julio

El precio del dólar es un termómetro de la economía porque refleja la confianza de los mercados y puede influir en la inflación, el comercio exterior y las decisiones de inversión. Por ello, también te revelamos a cuánto cerró el dólar ayer, jueves 30 de julio, según el portal oficial del BCRP.

El precio del dólar en el país cerró el jueves en S/ 3,3960 (con una apertura de 3,3950), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,3914, con un máximo de S/ 3,3960 y un mínimo de S/3,3860.

Conocer el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio en Perú te permitirá tomar mejores decisiones financieras, planificar compras importantes y entender por qué algunos productos aumentan o reducen su precio este viernes 31 de julio.