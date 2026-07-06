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Corte de luz en Lima y Callao el 6 y 7 de julio: Distritos, zonas y horario de suspensión temporal

Descubre qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el nuevo corte de luz programado para el lunes 6 y martes 7 de julio. ¿Tu zona se quedará sin electricidad?

Corte del servicio de luz en Lima y Callao.
Corte del servicio de luz en Lima y Callao. (Composición Exitosa)

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/07/2026

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Pluz Perú reveló que habrá nuevo corte de luz programado para el 6 y 7 de julio en diversos distritos de Lima y el Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horario se ejecutará la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

A través de un comunicado compartido en su página web, Pluz Perú precisó que el corte de luz en diversos sectores de la capital responde a labores de mantenimiento preventivo con el objetivo de seguir garantizando un servicio eléctrico de calidad.

La empresa recomendó a los usuarios a tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal del suministro. Asimismo, destacó que el corte de luz no será en su totalidad sino que se dará en un horario establecido y afectará solo a determinados sectores, urbanizaciones y calles de Lima y Callao.

¿En qué distritos será el corte de luz el 6 de julio?

Para conocer si tienes un corte programado para este lunes 6 y martes 7 de julio, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación, te revelamos el horario en que será la suspensión temporal y las zonas que se verán afectadas hoy:

Sin luz en San Juan de Lurigancho y el Rímac

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Sin servicio eléctrico el 6 de julio.
Sin servicio eléctrico el 6 de julio.

En el Callao

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Jr. Colón cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, calle Teatro cdra. 1, Jr. Paz Soldán C/ Jr. Pichincha.

En Independencia

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Sectores afectados por el corte de luz.
Sectores afectados por el corte de luz.

En Magdalena y Jesús María

Sin luz el 6 de julio.
Sin luz el 6 de julio.

Zonas y horarios de suspensión de luz el 7 de julio

La interrupción del servicio eléctrico se realizará en un horario establecido y afectará a distintos sectores de la capital según el cronograma oficial el martes 7 de julio, que te revelamos a continuación:

En Jesús María

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Av. Arnaldo Marquez cdra. 24, Av. Almagro cdras. 3, 4, 5, Av. Estados Unidos cdra. 9, Prolongación Quito cdras. 24, 25, parque Alberti cdras. 1, 2, Jr. Caracas cdra. 24, Jr. Los Patricios cdra. 1.

En Carabayllo

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. Torreblanca III etapa Mz. 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 19.

Sin servicio eléctrico en Ventanilla, San Juan de Lurigancho y el Rímac el 7 de julio.
Sin servicio eléctrico en Ventanilla, San Juan de Lurigancho y el Rímac el 7 de julio.

En San Martín de Porres

  • Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Proviv. Resd. Las Begonias II Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Asoc. Prov. Res. los Nogales II etapa Mz. H, I, J, K.

Tampoco habrá luz en estos distritos:

Interrupción del servicio eléctrico.
Interrupción del servicio eléctrico.

En Ancón

  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Asoc. Productores de Ancón Mzs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Pluz Perú anunció un corte temporal de luz programado para el 6 y 7 de julio en distritos de Lima y Callao por mantenimiento preventivo. Se recomienda tomar precauciones desde ya para aminorar el impacto de la interrupción del servicio.

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