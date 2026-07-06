Jordan Henderson se lesionó en celebración de Inglaterra tras victoria 3-2 ante México: Baja para el resto del Mundial 2026

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En medio de la algarabía de la selección de Inglaterra tras su victoria 3-2 ante México con la que selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, un hecho inesperado ocurrió debido a que el mediocampista Jordan Henderson sufrió una lesión por la que sería baja por el resto de la competición.

Jordan Henderson sufre lesión tras festejos de Inglaterra

La felicidad no fue completa. Después de lograr la ansiada clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026 ante un aguerrido México, aguantando con diez jugadores desde casi todo el segundo tiempo, los dirigidos por Thomas Tuchel celebraron este paso importante en su participación en el torneo.

Sin embargo, la celebración terminó siendo una tragedia para Jordan Henderson, que actualmente milita en el Brentford, debido a que cayó al suelo estrepitosamene después de saltar una valla publicitaria con tal mala suerte proque apoyó mal una mano.

Producto de ello quedó tendido en el terreno de juego del estadio Azteca en el que empezó a retorcerse de dolor. Al percatarse de ello de forma inmediata se acercaron sus compañeros así como los médicos ingleses para poder socorrerlo hasta que fue retirado en una camilla asistido con oxígeno.

Horas después de la caída, se ha conocido el grado de la lesión. Mientras sus compañeros volvían a la base de Inglaterra en el Mundial, situada en Kansas City, Henderson se quedó en un hospital de Ciudad de México junto a un miembro del cuerpo médico inglés.

Según el medio de comunicación estadounidense The Athletic, el centrocampista, que no jugó ante México, se ha roto la muñeca y ya no podrá jugar más este Mundial.

🚨🚨| Bottom of your picture- Jordan Henderson tried to climb the advertising board back onto the pitch but landed on his arm awkwardly.⚠️



Hoping he is okay. 🙏 pic.twitter.com/x2vd2M23qG — CentreGoals. (@centregoals) July 6, 2026

La palabra del entrenador Tuchel sobre la lesión de Henderson

Tras la lesión de Jordan Henderson, el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel se pronunció al respecto ante los medios de comunicación y confirmó la preocupación que existe por el futbolista.

"Se lesionó la muñeca , ha ido al hospital, es una lesión bastante grave. No encaja con la noche. No pinta bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta", terminó diciendo el seleccionador.

Aunque se sumó a la celebración de la selección de Inglaterra tras la victoria 3-2 ante México, el mediocampista inglés sufrió una dura lesión que, de acuerdo a un medio estadounidese que reveló que se ha roto la muñeca por lo que ya no podrá disputar lo que resta del Mundial 2026.