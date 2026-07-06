Lurigancho-Chosica: Conductor de combi y transeúnte heridos en ataque a balazos en paradero

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un conductor de una combi de transporte informal y un transeúnte resultaron heridos de bala durante un violento ataque armado registrado en la urbanización La Capitana, en Lurigancho-Chosica. Las autoridades investigan el caso y no descartan que el atentado esté relacionado con un presunto cobro de cupos a transportistas que operan en la zona.

Chofer está al borde de la muerte

Según informó la Policía Nacional, el conductor cubría la ruta desde el mercado Ceres hasta Cajamarquilla y esperaba pasajeros en un paradero junto a otros transportistas cuando dos sujetos, que llegaron a bordo de una motocicleta por la avenida Las Torres, abrieron fuego a quemarropa. Los atacantes escaparon inmediatamente tras perpetrar el atentado.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del conductor, identificado como Piero Taga Inga, de aproximadamente 24 años. Otra bala rozó la mejilla de Dalton Enrique Berrosqui, de 44 años, un transeúnte que, según videos grabados por testigos con sus celulares, ingresó a una botica para pedir ayuda tras resultar herido.

Ambos fueron trasladados de emergencia en la misma combi baleada hasta el hospital de Ate Vitarte. Mientras tanto, familiares del conductor permanecen en el centro de salud a la espera de un parte médico. Su tía reveló que el estado del joven es sumamente delicado y expresó su preocupación por el desenlace del caso.

" El médico informó que en unos minutos va a fallecer. Ha recibido los impactos de bala en la nuca, en la parte de atrás de la cabeza (...) no tengo conocimiento si venía recibiendo amenazas, solo sé que trabajaba manejando combi", explicó la familiar del conductor.

🔴🔵 Lurigancho-Chosica: Chófer y transeúnte fueron baleados tras ataque armado contra una combi.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/2pgMkv3eJX — Exitosa Noticias (@exitosape) July 6, 2026

Vecinos cansados de ataques armados

Hasta la escena del ataque llegaron peritos, quienes no lograron ubicar casquillos de bala debido a que el lugar fue limpiado y manipulado por vecinos antes del inicio de las diligencias. Esta situación complicó la recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la dinámica exacta del atentado.

Los pasajeros y vecinos denunciaron que los hechos de violencia son constantes en la zona. "Sube dentro de la combi y robaron a todos los pasajeros, luego se bajaron y se fugan, ya son varias veces que están haciendo esas cosas por acá (...) Los chóferes sí están siendo extorsionados, pero no sé cuánto les piden (...) eso nos afecta como pasajeros, ya no podemos salir a veces, la combi nos deja por el lado de allá y tenemos que caminar. Pido a las autoridades que haya más seguridad, especialmente en estas zonas que estaban atacando", declaró una vecina.

El caso quedó a cargo de la comisaría de Huachipa. Los agentes solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad del sector, las cuales serán determinantes para identificar a los responsables, quienes escaparon con total impunidad. Aunque aún no se confirma el móvil del ataque, la principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a un presunto caso de extorsión contra los transportistas.