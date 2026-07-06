Municipalidad de Lima ordena embanderamiento por Fiestas Patrias: advierte MULTAS de hasta S/5.500

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso el embanderamiento obligatorio de viviendas, edificios y establecimientos comerciales en el Cercado de Lima, como parte de las celebraciones por los 205 años de la independencia del Perú.

La medida estará vigente desde el 15 hasta el 31 de julio y tiene como objetivo promover el civismo y el respeto por los símbolos patrios, incentivando que la capital luzca los colores rojo y blanco durante las actividades por Fiestas Patrias.

Según detalló la comuna, la bandera nacional deberá colocarse en la parte superior y central de cada inmueble, sujetada a un asta de madera o metal en buen estado. Asimismo, se estableció que solo se permitirá una bandera por predio.

Reglas para el uso de la bandera

La normativa municipal también establece una serie de condiciones para garantizar el correcto uso del pabellón nacional. En ese sentido, no está permitido colocar la bandera en balcones, ventanas o puertas, ni utilizar ejemplares en mal estado.

Asimismo, se prohíbe el uso de banderas rotas, descoloridas o sucias, ya que estas condiciones representan una falta de respeto a los símbolos patrios. También constituye una infracción la alteración del diseño original de la bandera de forma ofensiva.

Estas disposiciones buscan asegurar que la exhibición de la bandera se realice de manera adecuada y acorde con su valor simbólico, especialmente durante una fecha de gran importancia histórica para el país.

Embanderamiento

¿Cuáles son las multas que se aplicarán por el incumplimiento?

De acuerdo con la Ordenanza Municipal N.° 2200 de la Municipalidad de Lima, el incumplimiento de esta disposición dará lugar a sanciones económicas que varían según la ubicación del inmueble dentro del Cercado de Lima.

Centro Histórico de Lima: multa de S/ 1.375.

Resto del Cercado de Lima (fuera del Centro Histórico): multa de S/ 550.

Uso inapropiado de la bandera, alterando su diseño original de forma ofensiva: multa de S/ 5.500.

Fiscalización y control

Como parte de la implementación de la medida, la Gerencia de Fiscalización y Control viene realizando acciones informativas dirigidas a propietarios de viviendas y negocios, con el fin de promover el cumplimiento voluntario antes de aplicar sanciones.

La Municipalidad de Lima exhortó a la ciudadanía a participar activamente en estas celebraciones, colocando correctamente la bandera nacional y contribuyendo al respeto de los símbolos que representan la identidad nacional.

Finalmente, la comuna reafirmó su compromiso con la promoción de valores cívicos y el fortalecimiento del sentido de pertenencia durante una de las fechas más importantes del calendario peruano.