Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 6 de julio?

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/07/2026
Dólar hoy en Perú. Conoce cuál es el precio de la divisa estadounidense y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este lunes 6 de julio en el mercado paralelo y de acuerdo a los valores reflejados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
¿Cuál es el precio del dólar en Perú el 6 de julio?
¿Subió o bajó el dólar? Conocer el precio de esa divisa es un indicador de la salud económica y estabilidad financiera tanto para las personas como para las empresas, precisamente, luego de varias semanas de incertidumbre en el ámbito político y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú tras ganar la segunda vuelta electoral 2026.
En medio de ese panorama, la ciudadanía en general busca identificar a tiempo cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano para "cuidar mejor su bolsillo" y evitar pérdidas o afectaciones al momento de realizar alguna transacción, compra o inversión con esa moneda.
En ese marco, una institución que te permite conocer el precio del día del dólar en Perú y te ayudará a planificar mejor tus finanzas, es la Sunat, precisamente sobre el tipo de cambio para la compra y venta, que te mostramos a continuación para este lunes 6 de julio:
COMPRA
VENTA
S/ 3.392
S/ 3.403
¿Tendencia a la baja? Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación, en comparación al último jueves 2 y viernes 3 de julio donde la compra y venta de esa moneda eran las siguientes:
- Jueves 2 de julio: Valor de la compra fue de S/3.409 - Venta era de S/3.416.
- Viernes 3 de julio: Valor de la compra fue de S/3.402 - Venta era de S/3.409.
Así cotiza el tipo de cambio dólar paralelo hoy
Otro dato que debes tener en cuenta es la cotización del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio que suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias.
Por ello, saber cuál es su valor del día del dólar paralelo, 'Ocoña' o de la calle, es esencial. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente este lunes:
- Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.410.
¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?
Recuerda que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas debido a una serie de factores, entre ellos:
- Las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED).
- Precio de las commodities: Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.
- Intervención del BCRP: El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.
- Ley de oferta y demanda.
Así que si estás planeando realizar alguna operación financiera con el dólar, se aconseja que conozcas primero cuál es el precio del dólar de forma diaria. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 6 de julio en Perú para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno fluctuante.