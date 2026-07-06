Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 6 de julio?

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Conoce cuál es el precio de la divisa estadounidense y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este lunes 6 de julio en el mercado paralelo y de acuerdo a los valores reflejados en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cuál es el precio del dólar en Perú el 6 de julio?

¿Subió o bajó el dólar? Conocer el precio de esa divisa es un indicador de la salud económica y estabilidad financiera tanto para las personas como para las empresas, precisamente, luego de varias semanas de incertidumbre en el ámbito político y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú tras ganar la segunda vuelta electoral 2026.

En medio de ese panorama, la ciudadanía en general busca identificar a tiempo cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano para "cuidar mejor su bolsillo" y evitar pérdidas o afectaciones al momento de realizar alguna transacción, compra o inversión con esa moneda.

En ese marco, una institución que te permite conocer el precio del día del dólar en Perú y te ayudará a planificar mejor tus finanzas, es la Sunat, precisamente sobre el tipo de cambio para la compra y venta, que te mostramos a continuación para este lunes 6 de julio:

LUNES 6 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta el 5 de julio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.392 S/ 3.403

¿Tendencia a la baja? Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación, en comparación al último jueves 2 y viernes 3 de julio donde la compra y venta de esa moneda eran las siguientes:

Jueves 2 de julio: Valor de la compra fue de S/3.409 - Venta era de S/3.416.

Viernes 3 de julio: Valor de la compra fue de S/3.402 - Venta era de S/3.409.

Así cotiza el tipo de cambio dólar paralelo hoy

Otro dato que debes tener en cuenta es la cotización del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio que suele estar influenciado en diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias.

Por ello, saber cuál es su valor del día del dólar paralelo, 'Ocoña' o de la calle, es esencial. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente este lunes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.410.

Cotización del tipo de cambio dólar paralelo hoy, 6 de julio.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Recuerda que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas debido a una serie de factores, entre ellos:

Las decisiones del Banco Central de Estados Unidos (la Reserva Federal FED).

Precio de las commodities : Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar.

: Perú exporta cobre y oro; si sus precios suben, ingresan más dólares al país y el tipo de cambio puede bajar. Intervención del BCRP: El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio. Ley de oferta y demanda.

Así que si estás planeando realizar alguna operación financiera con el dólar, se aconseja que conozcas primero cuál es el precio del dólar de forma diaria. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 6 de julio en Perú para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno fluctuante.