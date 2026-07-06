Sismo en Lima HOY, 6 de julio: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor sentido este lunes?

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú sigue temblando. Un nuevo sismo remeció Lima en la mañana de este lunes 6 de julio: conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor hoy en Lima: Reporte sísmico del IGP

El último balance oficial por los devastadores terremotos registrados hace más de una semana (el 24 de junio) en el centro de la costa de Venezuela eleva a más de 3300 los fallecidos y a más de 16 700 los heridos. En medio de ese panorama, en Perú, las autoridades siguen realizando un constante monitoreo sobre los fenómenos naturales que puedan registrarse en nuestro país como los movimientos telúricos.

Pues bien, como se sabe, Perú se encuentra ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro territorio. En ese marco, a través de su cuenta oficial de X, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP dio a conocer su más reciente boletín sísmico dando detalles del sismo sentido este lunes 6 de julio.

De acuerdo al reporte, un temblor se registró alrededor de las 9:36 a.m., con una magnitud de 3.6 y una profundidad de 58 kilómetros a 13 kilómetros al suroeste del distrito de Ancón, en la provincia de Lima, en Lima. Asimismo, se precisó que la actividad sísmica tuvo un nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0421

Fecha y Hora Local: 06/07/2026,09:36:23

Magnitud: 3.6

Profundidad: 58 km

Latitud: -11.83

Longitud: -77.27

Intensidad: III Ancón

Referencia: 13 km al SO de Ancón, Lima - Limahttps://t.co/aVXlofqmLQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 6, 2026

Sismo sentido en Perú: ¿Cuál fue el epicentro, según el IGP?

El sismo fue percibido por algunos ciudadanos en Lima norte y zonas del centro de la capital. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó que el epicentro fue en el mar, por lo cual, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el temblor no generó alarma de tsunami en el litoral peruano.

Epicentro del sismo hoy en Lima fue en el mar, según COEN-INDECI.

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