Presidencia saluda a los docentes peruanos en el Día del Maestro: ¿Por qué se celebra el 6 de julio?

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Día del Maestro en Perú, que se conmemora cada 6 de julio, es el momento perfecto para reconocer la labor del maestro que, con su conocimiento y pasión, moldean el destino de generaciones enteras.

Presidencia saludó la vocación y entrega de los docentes peruanos

En una muestra de reconocimiento oficial, la Presidencia de la República emitió este lunes un emotivo saludo dirigido a todos los docentes del país con motivo de celebrarse el Día del Maestro.

A través de sus canales oficiales, el Gobierno destacó la paciencia, entrega y profunda vocación de quienes día a día transforman vidas en las aulas, señalándolos como los pilares fundamentales encargados de forjar a las nuevas generaciones que liderarán el futuro del Perú.

¿Por qué el 6 de julio se celebra el Día del Maestro?

La celebración del Día del Maestro en el Perú no es una festividad reciente; por el contrario, responde a un largo proceso histórico que entrelaza el respeto ancestral por la enseñanza con la necesidad republicana de alfabetizar a la nación.

Las raíces del respeto a la docencia se remontan al Imperio incaico. En esta época, los Amautas eran los sabios encargados de la educación, de la nobleza y los futuros gobernantes, ocupando un lugar de alta veneración y prestigio en la estructura social.

Tras la independencia, el panorama educativo era crítico, más del 90% de la población peruana no sabía leer ni escribir . Ante esta emergencia, el 6 de julio de 1822, el general José de San Martín fundó la Primera Escuela Normal de Varones, un hito institucional diseñado para formar maestros capacitados que pudieran combatir el analfabetismo generalizado.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Hoy, lunes 6 de julio, se conmemora el Día del Maestro en todo el Perú, una fecha que rinde homenaje a los docentes por su valioso aporte a la formación académica y al desarrollo de las nuevas generaciones.



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El reconocimiento formal llegó más de un siglo después. En 1953, el presidente Manuel A. Odría institucionalizó el 6 de julio como el Día del Maestro para rendir homenaje a todos los docentes del país.

¿Se suspenderán las clases por el Día del Maestro?

De acuerdo lo establecido en el calendario oficial del diario El Peruano, este lunes 6 de julio no se ha decretado feriado, ni día no laborable. Por esta razón, las actividades laborales se llevarán a cabo con normalidad en el sector público y privado.

Hoy 6 de julio se conmemora la importancia del Día del Maestro en el país, una fecha de interés público en la que se destaca y agradece la labor que realizan a nivel nacional los docentes en todos los niveles de educación básica regular. En ese sentido, para los padres de familia que tienen hijos en esta etapa es importante saber si las clases se desarrollarán de manera habitual.