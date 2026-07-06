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Evaluará el pedido

JNE resolverá pedido de RLA para no asumir como senador: "En los próximos días vamos a tener una respuesta"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que el Pleno del JNE evaluará el pedido presentado por Rafael López Aliaga para no asumir el cargo de senador.

Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones
Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (difusión)

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 06/07/2026

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En exclusiva con Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, informó que el Pleno del JNE evaluará el pedido presentado por Rafael López Aliaga para no asumir el cargo de senador. Asimismo, indicó que la solicitud se encuentra en trámite y aseguró que en los próximos días se emitirá una respuesta sobre este caso.

"Tenemos una situación que ya el JEE de Lima ha resuelto, en este caso, la lista de esta organización política, entiendo que ya está la apelación acá en el Pleno del Jurado, por lo tanto, vamos a tener que resolverla en los próximos días", indicó Roberto Burneo.

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