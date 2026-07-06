Senamhi alerta: Temperaturas altas de hasta 35°C continuarán en costa y sierra durante los próximos días

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las elevadas temperaturas durante el día se mantendrán en la costa y la sierra del país hasta el jueves 9 de julio, afectando a una amplia cantidad de regiones.

Temperaturas alcanzarán hasta los 35°C

Según el pronóstico oficial, en la costa norte se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 35 °C, mientras que en la costa central los valores oscilarán entre 24 °C y 29 °C. En tanto, en la costa sur se esperan registros entre 23 °C y 30 °C, lo que evidencia un incremento sostenido de la temperatura. En la región andina, las condiciones también serán inusualmente cálidas.

Senamhi altas temperaturas



El Senamhi también advirtió que habrá escasa nubosidad hacia el medio día, lo que permitirá una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie. Esta situación contribuirá directamente al incremento de los niveles de radiación ultravioleta, considerados perjudiciales para la salud si no se toman las precauciones necesarias.

Asimismo, se prevé la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde, lo que podría generar sensación térmica variable en algunas localidades.

Las autoridades recomiendan utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes con protección UV, además de evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde.

De acuerdo al pronóstico estas son las regiones que alcanzarán altas temperaturas:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Puno

Tumbes

Tacna

Provincia Constitucional del Callao

Recomendación ante altas temperaturas

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) instó a la población a adoptar medidas de protección frente a la exposición solar. Entre las principales recomendaciones, se encuentra mantener una adecuada hidratación, incrementando el consumo de agua a lo largo del día, incluso si no se siente sed. También se sugiere evitar bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que pueden contribuir a la deshidratación.

Del mismo modo, se aconseja mantener ventilados los espacios cerrados, tanto en viviendas como en centros de trabajo, así como utilizar ropa ligera y de colores claros que permita una mejor regulación de la temperatura corporal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas, a fin de prevenir golpes de calor u otras complicaciones derivadas de la exposición prolongada a altas temperaturas.