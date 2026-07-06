Pedro Castillo envía saludo por el Día del Maestro y se reafirma como "Presidente Constitucional" desde Barbadillo

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de 2022, el expresidente Pedro Castillo Terrones apareció con un pronunciamiento oficial en el marco de las celebraciones por el Día del Maestro en el Perú.

Haciendo uso de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), el exjefe de Estado redactó una texto de fuerte carga emotiva dirigida a su antiguo gremio, el cual concluye con una firma que insiste en su cargo como mandatario.

Pronunciamiento dedicado a la labor pedagógica

El texto difundido por el exmandatario se aleja de la retórica puramente política para adoptar un texto dedicado a la labor pedagógica en las aulas del país. En el pronunciamiento, Castillo expresa de forma literal: "A ti, que sabes sembrar amor, desde tus manos en una pizarra; desde tu alma en una palabra. ¡Feliz Día Maestro Peruano!".

Asimismo, la publicación enfatiza el rol de los docentes rurales e históricos en la formación de las futuras generaciones del país, recurriendo a metáforas sobre el envejecimiento y el porvenir. "A ti, que envejeces con dignidad y alegría mientras florece la vida de tus niños en cada mañana. Tú, que con visión de profeta, sabes mirar el camino por donde andarán los hijos del pueblo con dignidad y confianza. ¡Feliz Día Maestro Peruano!", añade el documento en su segundo apartado.

Finalmente, introduce un concepto clave en su habitual discurso: "A ti, que te gusta gritar la palabra libertad en cada enseñanza, en cada palabra, en cada mañana, en cada escuela, en cada rincón de la patria."

¡Feliz Día Maestro Peruano!



A ti, que sabes sembrar amor, desde tus manos en una pizarra; desde tu alma en una palabra.

¡Feliz Día Maestro Peruano!



A ti, que envejeces con dignidad y alegría mientras florece la vida de tus niños en cada mañana. Tú, que con visión de profeta,... pic.twitter.com/xfy579wwN2 — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 6, 2026

Concluye firmando como Presidente Cosntitucional

Castillo Terrones decide firmar explícitamente bajo la rúbrica de "Barbadillo, 6 de julio de 2026. Pedro Castillo Terrones. Presidente Constitucional del Perú ", desconociendo de manera reiterada la sucesión presidencial y el mandato de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

El reciente pronunciamiento de Pedro Castillo demuestra que, a pesar de su prolongado encierro en el penal de Barbadillo, el líder magisterial busca mantener un vínculo activo y afectivo con sus bases sindicales tradicionales utilizando la efeméride del sector educativo.

Al firmar formalmente como mandatario en funciones en pleno 2026, reafirma una estrategia política de resistencia legal que busca mantener encendida la polarización social, utilizando la docencia como un puente emocional hacia el electorado que lo llevó al poder.

El expresidente Pedro Castillo continúa cumpliendo condena en el Penal de Barbadillo, ubicado en Lima. En noviembre de 2025, la Corte Suprema lo condenó a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.