"La máxima autoridad en el Perú es el Jurado, y ya resolvió": JNE sobre rechazo de Sánchez y JP a resultados

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva para Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, señaló que la máxima autoridad en materia electoral ya resolvió todas las incidencias del proceso, Ello, tras ser consultado sobre las acciones impulsadas por Roberto Sánchez y su partido Juntos por el Perú que, por su parte, se niegan a reconocer los resultados de estas últimas Elecciones.

JNE indica que todo reclamo fue revisado y cumplió su plazo

Roberto Burneo declaró que el JNE ha recibido quejas y que todas han recibido respuestas dentro de los plazos pactados. "Todas las incidencias y apelaciones se resolvieron antes de plocamar. Las notificamos y fueron parte del acta de proclamación. Y se realizó tanto en la primera vuelta, como en la segunda. Y los hemos atendido a todos. No hay tema pendiente", haciendo referencia a los reclamos por parte de Juntos por el Perú.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que el JNE es la máxima autoridad en materia electoral y que ya resolvió todas las incidencias del proceso. Ello, tras ser consultado sobre las acciones impulsadas... pic.twitter.com/13WDAT7k2u — Exitosa Noticias (@exitosape) July 6, 2026

Burneo recalca que los resultados son irrefutables

Roberto Burneo mencionó enfáticamente que el Jurado Nacional de Elecciones no aceptará reclamos pasados los plazos, como es actualmente: "La petición es un derecho, siempre está abierto para cualquier persona y eso está garantizado por nuestra Constitución", afirma.

"La máxima autoridad en el Perú ya decidió. Los resultados ya están proclamados y esperamos que sean respetados por todas las entidades. Tenemos una plancha presidencial electa con la primera mujer (Keiko Fujimori) como presidenta de la República, a la cual se le desea todos los éxitos", agregó.

Roberto Burneo, pdte. JNE, se pronuncia ante los reclamos de JP

Hizo invitación al diálogo en tiempo de tensión

Burneo hizo un llamado a una interacción pacífica y sin ataques de ahora en adelante pese al disgusto de los resultados finales:

"El camino que sigue es el del dialogo, de poder llegar a consensos y mejorar las expectativas que tienen los ciudadanos. Ese es el camino", solicitó.

Pide respetar los resultados oficiales

Finalmente, Roberto Burneo requiere al público nacional honrar la decisión del JNE: "El Jurado, como juez, ya dio la última palabra y esos son los resultados que esperemos que todos con la madurez y responsabilidad, debemos respetar", concluye.

El pasado 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones, de la mano de su titular, Roberto Burneo, proclamó a la candidata Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular como presidenta electal de la República acompañada de Luis Galarreta Velarde, como su primer vicepresidente, y Miguel Torres Morales, como segundo vicepresidente, para el periodo 2026-2031.