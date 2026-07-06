Corte de agua en Lima el 6 y 7 de julio: Distritos afectados y horarios, según Sedapal

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal confirma corte de agua durante el lunes 6 y martes 7 de julio. Descubre la lista de los distritos de Lima que se verán afectados con la suspensión temporal del servicio y el horario en que se ejecutará la medida en ambas fechas.

Motivo del corte de agua el 6 y 7 de julio en Lima

Diversos distritos de Lima Metropolitana experimentarán corte programado del servicio de agua potable debido a las labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento que realizará Sedapal.

Según precisó en su más reciente reporte compartido en su canal de difusión de WhatsApp, la medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y seguir brindando un servicio de calidad sin mayores inconvenientes. Por ello, insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de no contar con el recurso hídrico por determinadas.

Además, recordó que ante cualquier duda o inconveniente sobre el restablecimiento del servicio, pueden comunicarse al número del Aquafono (01) 317-8000. Las áreas comprendidas del corte de agua variarán de acuerdo al cronograma establecido para cada sector en las fechas establecidas por Sedapal.

Distritos de Lima sin agua el lunes 6 de julio

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE.

Sin agua en Cieneguilla

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en C.P. Tambo Viejo zonas A, B, C, D, E y F (R-P2) Asoc. Vivienda Virgen del Carmen, Asoc. Vivienda Nueva Esperanza, A.H. Magda Portal, C.P. Los Ficus, Aspc. Vivienda La Rinconada (R-P3) C.P. Tambo Viejo zonas G y E.

Zonas de VMT afectadas por corte de agua el lunes 6 de julio.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa.

hasta las 11:55 p.m. en Asoc. Pro Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, Vizcachera, A.H. Brisas de Huachipa, A.H. Alta Paloma, A.H. Las Riberas de Huachipa. Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en Urb. Las Flores 78.

En Carabayllo

Sin agua en Carabayllo el lunes.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. La Pradera. Cuadrante: Av. Manuel Prado Ugarteche, Ca. Las Torcazas, Ca. Las Tórtolas, Ca. Las Palomas, Ca. Los Canarios, Ca. Los Colibríes, Ca. Los Ruiseñores.

Corte de agua el 7 de julio: Zonas afectadas

A continuación, la lista de distritos de Lima que no contarán con servicio de agua potable el martes 7 de julio. ¿Tu zona está en la lista, según el reporte de la empresa estatal Sedapal? Verifica el cronograma con los horarios de la suspensión temporal:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en Urb. Zárate. Afecta a los sectores 400, 401, 402, 404. También se verán afectados los siguientes sectores:

Sin servicio temporal de agua potable en SJL.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. El Carabayllo, Urb. La Hacienda, Urb. El Parral, Urb. San Eulogio, Urb. Santa Isolina, Urb. Santa Isolina III etapa, Urb. Santa Luzmila, Urb. Santa Luzmila I y II etapa, Urb. Las Vegas.

En Miraflores

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Santa Cruz. Cuadrante: Av. Del Ejército, Av. General Córdova, calle 8 de Octubre, calle Jorge Polar, Malecón de La Marina.

Sedapal recomendó a los ciudadanos de Lima adoptar medidas preventivas, entre ellas, almacenar agua potable en recipientes limpios antes de la fecha programada para el corte el 6 y 7 de julio en diversos distritos de la capital.