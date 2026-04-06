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Corte de LUZ en Lima y el Callao el 7 de abril: Distritos y horarios de la suspensión del servicio

Nueva jornada de corte de luz en distritos de Lima y el Callao el 7 de abril. Conoce qué zonas se verán afectadas el martes, según el último reporte de Pluz Energía Perú.

Corte de luz el 7 de abril.
Corte de luz el 7 de abril. (Composición Exitosa)

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/04/2026

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Sin electricidad el 7 de abril. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte del servicio eléctrico programado para el martes, según el último reporte de Pluz Energía Perú.

Sin luz en Lima y Callao: ¿Por qué será el corte temporal?

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la empresa Pluz Energía Perú anunció que ejecutará una nueva jornada de interrupción temporal del servicio eléctrico este martes debido a trabajos de mantenimiento preventivo en diversos puntos de la capital con el objetivo de evitar averías futuras en la red.

Debido a esta suspensión en un determinado horario escalonado, se aconseja a los usuarios cuyas viviendas se verán afectadas por la medida, tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad en esa fecha. 

Distritos afectados con el corte de luz

El corte de luz será temporal y focalizada, por lo que solo algunos sectores de determinados distritos de Lima y el Callao se verán afectados durante varias horas del día. ¡Toma nota!

En Carabayllo

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  • Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en: A.H. El Horizonte Av. Micaela Bastidas Mz. T, T1, calle Miguel Grau Mz. S, Jr. 7 de Marzo Mz S, A.H. El Progreso, Av. Túpac Amaru cdras. 28,  29, 30, Mz. R, S, Jr. 3 de Octubre cdra. 1 Mz. Q, R, Jr. José Pardo Oeste cdras. 1, 2, Mz. S, S1, Jr. Los Claveles Oeste cdra. 1, Mz. T, T1 U, U1, Jr. Miguel Grau Este cdra. 1, Jr. Miguel Grau Oeste cdras. 1, 2, Mz. S,  S1, T, T1, Jr. Vargas Machuca cdra. 1, Mz. R, pasaje central cdras. 1, 2, pasaje Oeste cdra. 2.

Sin luz en Puente Piedra

  • Desde las 8:30 a.m. hasta las 4:00 p.m. en Urb. la Ribera del río Chillón Mzs. A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W.

En Los Olivos

  • Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Jr. Caraz cdras. 8, 9, Jr. César Vallejo cdra. S/N, 7, Jr. La Hiedra cdra. 7, Jr. Los Castaños cdras. 7, 8, Jr. Manuel Gonzáles Prada cdras. 7, 8, calle Abutillón cdra. 38, calle Las Acacias cdra. 7, calle Los Castaños cdras. 7, 8, Av. Carlos A. Izaguirre cdras. 8, 9, Av. Las Palmeras cdras. 8, 38, urbanización Las Palmeras Mzs. B, C, D, E, F, K, urbanización Mercurio Mzs. U, Z, Jr. Las Acacias cdra. 7, Av. Carlos Izaguirre cdras. 6, 7, Jr. José Santos Chocano cdras. 10, 11, calle Las Ficarias cdra. 38, Jr. Los Castaños cdra. 7, Jr. José Manuel Pereyra cdra. 5.

Tampoco habrá luz en las siguientes zonas, según estas imágenes:

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Sin electricidad en distritos de Lima.
 

Si pensabas hacer uso de algún electrodoméstico el 7 de abril, ten en cuenta primero el cronograma de corte de luz que se ejecutará en distritos de Lima y Callao, según Pluz Energía Perú.

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