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Cuestiona decisión del Gobierno

Advierten impunidad en decreto que exime de responsabilidad penal a militares en zona de emergencia

El abogado de IDL, Juan José Quispe, cuestionó el reciente decreto que exime de responsabilidad penal al personal militar por daños o muertes ocasionados durante intervenciones en estados de emergencia.

FF. AA. no tendrá responsabilidad penal sobre sus acciones.
FF. AA. no tendrá responsabilidad penal sobre sus acciones. (Mindef)

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/04/2026

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El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, cuestionó la reciente promulgación del Decreto Supremo N.º 003-2026-DE, el cual modifica el reglamento del uso de la fuerza por parte del personal militar en zonas declaradas en estado de emergencia.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el jurista advirtió la eventual peligrosidad del dispositivo en contra de los derechos humanos, al afirmar que el gobierno de José María Balcázar ha otorgado una "licencia para asesinar peruanos".

(Noticia en desarrollo...) 

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