Tragedia en Matute: Dos heridos permanecen en UCI y uno en área de cirugía con pronóstico reservado

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado vienes santo, miles de aficionados de Alianza Lima ingresaron al estadio de Matute con la intención de llevar a cabo un banderazo en la previa del clásico ante Universitario. Lamentablemente, la situación no pudo ser controlada por las autoridades del club generándose una aglomeración y estampida que dejó como trágico saldo un fallecido y decenas de heridos.

Dos en UCI y uno en cirugía tras tragedia en Matute

Y durante este domingo 5 de abril, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco y el premier, Luis Arroyo, recorrieron los hospitales del Cercado de Lima donde los afectados vienen recibiendo atención médica para constatar su mejora.

El titular del Minsa hizo especial énfasis en el Hospital 2 de Mayo donde se encuentran tres de los heridos que aún siguen con pronóstico reservado. Aquí, el ministro indicó que dos de ellos continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el tercero permanece en cirugía general.

"39 personas fueron a los hospitales. Hemos ido con el señor premier a visitarlos, casi el 80 % ya fueron dados de alta, pero solo quedaron 3 hospitalizados en 2 de Mayo, 1 en el Rebagliati y 4 en la clínica San Pablo", indicó Velasco en TV Perú.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Dos heridos continúan en UCI y uno permanece en cirugía en el Hospital Dos de Mayo, tras la tragedia en el estadio Matute. El MINSA informó que la mayoría de los afectados ya fue dada de alta.



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En esa misma línea, el ministro de Salud aseguró que no todas son malas noticias en la tragedia de Matute ya que la gran mayoría de heridos ya fueron dados de alta tras recibir rápida atención. Además, indicó de que tiene fe de que los que mantiene pronóstico reservado puedan recuperarse con el transcurrir de los días.

"Los pacientes que están en el 2 de Mayo, 2 están en UCI y uno está en cirugía general. Hay que tener fe de que con todo el tratamiento especializado de que todo saldrá bien. Dentro de esta desgracia hay buenas noticias también que el 90 % fueron dados de alta", añadió.

Alianza presentará medida cautelar

Luego de lo sucedido en La Victoria, la Municipalidad de ese distrito clausuró temporalmente el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, Exitosa pudo conocer que el club Alianza Lima presentará una medida cautelar para levantar este castigo.

La iniciativa ha sido impulsada por la cercanía del encuentro de Sporting Cristal en la Copa Libertadores ya que hará de local en el coloso victoriano.

En resumen, el ministro de Salud, Luis Velasco, informó que dos de los heridos tras lo ocurrido en Matute se encuentran en UCI del Hospital 2 de Mayo, mientras que otro permanece en cirugía general con pronóstico reservado.