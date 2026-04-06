Joven estadounidense quedó impactada con el estadio Monumental tras clásico entre la 'U' y Alianza Lima: "Gigante"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una nueva edición del clásico del fútbol peruano se llevó a cabo la noche del último sábado en el que Universitario ganó 1 a 0 a Alianza Lima, con gol de Martín Pérez Guedes. En este encuentro estuvo presente una joven estadounidense que alentó a la 'U' y se ha vuelto viral en redes sociales debido a que quedó asombrada con el imponente estadio Monumental.

Joven estadounidense se asombra tras ver el estadio Monumental

El sábado 4 de abril se disputó el primer clásico del fútbol peruano del 2026 entre Universitario y Alianza Lima, perteneciente a la jornada 9 del Torneo Apertura, en la previa cientos de hinchas del cuadro merengue se dirigían al estadio Monumental para alentar al equipo de sus amores.

Entre esta multitud, se encontraba una joven estadounidense que se hace llamar en las redes sociales como 'La Gringa Maddie' junto a su amigo peruano Enzo Torres, creador de contenido, quien en su cuenta de Instagram registró cómo se dirigieron al coloso de la institución de Ate para disfrutar del encuentro ante el club blanquiazul.

A través de un video, el joven narra que decidió invitar a su amiga norteamericana porque nunca antes había presenciado un clásico entre los popularmente conocidos 'compadres'. Además, registró cómo cientos de hinchas abarrotaron las calles con su camiseta crema. Al presentar a Maddie, ella también portaba la indumentaria de la 'U' como una fanática más.

"Estoy en Lima y voy a asistir a mi primer partido de fútbol. Es muy interesante porque aquí en Sudamérica el fútbol es como parte de la cultura, en Estados Unidos es como un deporte más no es tan importante como aquí en Perú. La gente está muy emocionada, las vibras son muy top", expresó desde el exterior del estadio Monumental.

Posteriormente, al momento de ingresar al recinto deportivo, Maddie quedó impresionada con el marco festivo y el tamaño del escenario del clásico. "Es gigante" , expresó mientras evidenciaba su alegría por ver el cotejo.

Video se viraliza y genera comentarios

Como era de esperarse, el material audiovisual generó gran repercusión convirtiéndose en viral y siendo comentado por varios cibernautas que celebraron la actitud de la también creadora de contenido. Inclusive resaltaron que su amigo hizo lo correcto al llevarla al partido.

"Maddie es crema", "Te quiero mucho Maddie", "La llevaste a ver al mejor equipo del Perú", "Fueron a ver al más grande del Perú", "Ese color le queda muy lindo a Maddie", "Maddie es la mejor", fueron algunos de los comentarios.

Tras el reciente clásico entre Universitario y Alianza Lima, una joven estadounidense se volvió viral debido a que se quedó impresionada con el estadio Monumental, en donde alentó a la 'U' junto a su amigo peruano.