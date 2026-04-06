La Victoria: Banda de delincuentes sustrajo 30 mil soles en efectivo y equipos electrónicos de vivienda

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una vivienda localizada en el distrito de La Victoria fue víctima de una banda de delincuentes que sustrajo 30 mil soles en efectivo de un adulto mayor y equipos electrónicos valorizados en más de 20 mil soles.

Roban 30 mil soles y equipos electrónicos en La Victoria

Una banda de delincuentes, en el distrito de La Victoria, aprovechó que los propietarios de una vivienda había salido a visitar a un familiar para robar una fuerte suma de dinero así como diversos objetos de valor.

El hecho ocurrió en un inmueble localizado en el jirón García Naranjo, allí los facinerosos irrumpieron en el hogar para sustraer un total de 30 mil soles y diversos equipos electrónicos valorizados en más de 20 mil soles.

El atraco fue captado por las cámaras de seguridad del predio. En estas se observa a un sujeto en exteriores merodeando para luego ingresar al domicilio tras abrir la puerta principal. Acto se ve en escena entrar a otros 3 hombres más, quienes serían sus cómplices.

Todos se dirigieron al segundo piso, en el que funcionan varios puestos de ventas de autopartes, para iniciar con el robo. Rompieron el seguro de las puertas y comenzaron a sacar cajas. "Se han llevado faros y bombas de agua. Han roto el candado de la puerta principal", señaló una de las agraviadas.

Posteriormente, dos de los ladrones trasladan lo robado a un auto que se estaciona frente a la casa. Además, otro de los malhechores fue el encargado de vigilar la calle. Finalmente, tras cumplir sus fechorías, se marchan.

Dinero pertenecía a los ahorros de adulto mayor

Por si fuera poco, aproximadamente media hora después los delincuentes retornaron para asaltar nuevamente, pero esta vez se dirigieron al tercer piso, donde residen los dueños.

"Es terrible no poder tener tranquilidad en tu propia casa. Gracias a Dios que mis papás no han estado acá porque fueron a visitar a mi hermana", manifestó la hija de los propietarios.

Cabe indicar que, los 30 mil soles sustraídos formaban parte de los ahorros de un adulto mayor que lo mantenía en su habitación. Para encontrar dicha cantidad de dinero los ladrones revolvieron todas sus pertenencias.

Ahora los afectados esperan que las cámaras ayuden a identificar a los sujetos y la Policía Nacional logre identificar a los responsables de este hecho delictivo en su vivienda.

Los robos continúan golpeando la capital, tal es el caso de una banda de delincuentes que aprovecharon que una familia no se encontraba en su vivienda para ingresar y sustraer 30 mil soles de un adulto mayor así como equipos electrónicos valorizados en más de 20 mil de soles.