Precio del DÓLAR se mantiene ESTABLE hoy: conoce el tipo de cambio para este lunes 6 de abril

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en Perú inicia la semana mostrando estabilidad, una tendencia que ha llamado la atención de analistas y ciudadanos. Tras varios días sin variaciones significativas, el comportamiento del dólar refleja una pausa en su volatilidad, en medio de un contexto internacional aún incierto y una economía local que mantiene cierto equilibrio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en 3.455, mientras que el de venta alcanza los 3.567 . Estas cifras se han mantenido sin cambios durante los últimos cinco días, consolidando un escenario de calma en el mercado cambiario local.

Este comportamiento responde a una menor presión externa sobre la moneda estadounidense, así como a una relativa estabilidad en los indicadores económicos del país. La ausencia de sobresaltos políticos y una demanda controlada de divisas han contribuido a que el dólar no registre movimientos bruscos en el inicio de la semana.

Sin embargo, especialistas advierten que este equilibrio podría ser temporal. Factores como decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos o variaciones en los precios de materias primas podrían influir en el tipo de cambio en los próximos días, especialmente en un contexto global todavía marcado por la incertidumbre.

Por ahora, el dólar se mantiene firme y sin cambios, brindando un respiro a quienes realizan transacciones en esta moneda. El arranque de la semana confirma una tendencia de estabilidad que, de sostenerse, podría generar mayor previsibilidad en el mercado financiero peruano en el corto plazo.

Precio del dólar hoy, 6 de abril

¿Por qué varía el precio del dólar?

También ten en cuenta que el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos como:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

Incertidumbre política y económica local.

Es así que, la estabilidad del dólar durante cinco días consecutivos marca un inicio de semana con menor incertidumbre cambiaria en el país. Este comportamiento favorece la planificación financiera y reduce la presión en diversos sectores. No obstante, el mercado se mantiene atento a factores externos que podrían romper esta tendencia en los próximos días.