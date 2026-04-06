Chacalón Jr. anuncia su retiro temporal de los escenarios por problemas de salud

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras años de dejar la garganta y el corazón en los escenarios, Chacalón Jr. dejó helados a todos sus seguidores al contar que se tomará un descanso temporal. El hijo del eterno Lorenzo Palacios dijo que este retiro es por temas de salud, y aunque está estable, le pidió a su gente mucha comprensión y respeto.

Chacalón Jr. anuncia su retiro de los escenarios

José María Palacios, conocido artísticamente como Chacalón Jr., decidió hablar directamente con su público a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Querido público: Me dirijo a ustedes con el cariño y respeto de siempre, para compartir el motivo de mi ausencia en los escenarios. Luego de muchos años de trabajo constante, mi salud me ha pedido hacer una pausa obligatoria", escribió el cantante, dejando en claro que su decisión no implica un adiós definitivo.

En su mensaje, Chacalón Jr. agregó un toque emotivo y reflexivo sobre su carrera: "Afortunadamente, me encuentro estable; sin embargo, como todos, no estamos exentos de atravesar momentos difíciles. A lo largo de este camino, he tenido el orgullo de llevar en alto el apellido Palacios Puente, llegando a sus corazones con la misma entrega y pasión de siempre".

El intérprete de clásicos de la chicha también pidió a sus seguidores prudencia y evitar rumores: "Hoy también deseo evitar especulaciones o comentarios malintencionados. Me quedo con lo más valioso: el cariño sincero de ustedes, mi público".

Al final del comunicado, reafirmó que se trata de un retiro temporal: "Esto no es una despedida... es solo una pausa. Muy pronto volveremos a encontrarnos con el mismo afecto de siempre. Con gratitud infinita, José María Palacios Puente".

Toño Centella y fans se unen en oración

Antes del anuncio oficial de Chacalón Jr., su amigo y colega Toño Centella pidió a todos sus seguidores que hagan una cadena de oración por la pronta recuperación del cantante.

"Quiero pedir una cadena de oración por la salud de mi compadre José María Palacios. Tú eres fuerte, mi cumpita, y vas a salir de esto. Todos los chacaloneros y centelleros orarán por tu salud", escribió, generando una ola de cariño y solidaridad hacia Chacalón Jr.

Así, Chacalón Jr. se aleja temporalmente de los escenarios por problemas de salud, dejando un mensaje claro a sus seguidores, señalando que esta pausa no es un adiós sino un tiempo para recuperarse y regresar con la misma pasión que siempre lo ha caracterizado.