Corte de LUZ el 6 de abril en Lima y Callao: Distritos afectados con la suspensión del servicio eléctrico el lunes

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú anunció corte de luz programado para el lunes 6 de abril. Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 6 de abril?

A través de su página oficial, la empresa eléctrica reportó que interrumpirá el servicio de luz el lunes hasta por 10 horas debido a trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para garantizar la optimización del suministro y evitar averías futuras en la red.

En ese marco, exhorta a los usuarios de las zonas que se verán afectadas con la medida en Lima y el Callao en un determinado horario escalonado, a tomar medidas preventivas y previsionales para aminorar el impacto de no contar con electricidad en esa fecha.

Distritos sin luz el 6 de abril: Horarios y zonas afectadas

¿Se encuentra tu vivienda, trabajo o negocio dentro de las áreas perjudicadas? Pluz Energía lanzó un comunicado que puedes revisar el siguiente cronograma que también puedes verificar en su portal oficial.

En San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde las 9:30 a.m. hasta las 7:30 p.m.

Zonas afectadas: Agrup. Juan Valer Sandoval Mz. A, B, C, D, F, G, G2, H, I, J, J1, K, K1, L, M, N, Ñ, A.H. Proyecto Integral Nuevo San Juan Mz. A, B, C, D, E, F, G, Agrup. Fam. Cristo Rey Mz. A, B, C, D, Agrup. Fam. La Planicie Mz. O, P, P4, T3, T6, V5 V6, V7, A.H. Los Girasoles de María de Jesua Mz. C, D, E, Ñ, Agrup. Fam. Las Lomas de Cristo Rey Mz. A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, E3, F, F1, G, G1, G2, H, I, I1, J, J1, J2, K, K1, L, L1, LL, M, M Doble Prima, M Prima, M Triple Prima, N, Ñ, O, O1, P, P1, P2, P3, P4, P5, Q, Q, Doble Prima Q1, Q2, Q3, R, R1, S, S1, T, T Doble Prima, T Prima, T Triple Prima T1, U, U Doble Prima U1, V, V Doble Prima V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, W, W Prima, W1, W2.

También habrá corte de luz en las zonas de SJL indicadas en la siguiente imagen:

Corte de luz en SJL.

En San Antonio de Chaclla

Desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en Asoc. de Pobladores El Cercado Anexo 22 Jicamarca Mz. AA, AB, AH.

Sin luz en Carabayllo

Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Asoc. Viv. Las Begonias Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, Asoc. de Viv. Los Álamos del Norte Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, Asoc. de Viv. Los Cedros de Carabayllo Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, A.H. Limatambo II etapa Mz. H, I, K, L, M, N, O.

Recomendaciones ante un corte de luz.

Así que si pensabas hacer trabajo remoto el lunes 6 de abril, ten en cuenta que habrá corte de luz en diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. ¡Toma tus precauciones!