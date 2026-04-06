Temblor en Perú HOY, 6 de abril: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo sentido este lunes?

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo sacude Perú en la mañana de este lunes, 6 de abril: Conoce cuál fue la magnitud, el epicentro y todos los detalles del último temblor que sorprendió a la ciudadanía, según el más reciente boletín informativo del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido hoy: ¿Cuál fue la magnitud?

A través de sus redes sociales, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, dio a conocer que el sismo que alertó a la ciudadanía, alrededor de las 11:01 a.m. de hoy, fue de magnitud 3.8 y se registró a 15 kilómetros al sur de Codo del Pozuzo, en provincia de Puerto Inca, en Huánuco.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que se encarga de investigar, monitorear y estudiar fenómenos geofísicos en el territorio peruano como los temblores, actividad volcánica y otros, precisó que el último movimiento telúrico sentido este lunes tuvo una profundidad de 48 kilómetros con un nivel de intensidad II-III grados en la escala de Mercalli Modificada.

Otro detalle a tener en cuenta sobre este "remezón" en Perú, es que el sismo tuvo una latitud de -9.80 y -75.49 grados. Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0192

Fecha y Hora Local: 06/04/2026,11:01:17

Magnitud: 3.8

Profundidad: 48 km

Latitud: -9.80

Longitud: -75.49

Intensidad: II-III Codo del Pozuzo

Referencia: 15 km al S de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/cORrpYF979 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 6, 2026

Epicentro del temblor de magnitud 3.8 en Huánuco

Por otro lado, teniendo en cuenta que Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80 % de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana, también se debe conocer los detalles que brinda el último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

De acuerdo a dicha institución, el temblor de magnitud 3.8 sentido hoy en Huánuco tuvo como epicentro Codo Del Pozuzo, Puerto Inca. Ante esta situación, las autoridades le recuerda a la ciudadanía mantener siempre la calma y tener en casa una mochila de emergencia que debe llevar elementos que puedan ayudar en situaciones de sismos y otros desastres naturales.

Detalles del sismo de magnitud 3.8 en Huánuco.

Recomendaciones del Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional, entre ellos:

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado. Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la zona de seguridad I nterna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

nterna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor. Evacúa con tu mochila para emergencias.

Mochila de emergencia.

Ante los sismos que se registran en Perú, las autoridades exhortan a la ciudadanía participar en los simulacros nacionales para saber cómo actuar ante un evento similar como el último temblor que se sintió este lunes 6 de abril, con una magnitud de 3.8 en Huánuco.