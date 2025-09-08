Crimen en Los Olivos: Fiscalía abre investigación preliminar por asesinato de barbero en la Av. Carlos Izaguirre

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Frente al asesinato de un barbero en el distrito de Los Olivos, el Ministerio Público dispuso abrir investigación preliminar por la tragedia ocurrida la noche del domingo 7 de septiembre.

Como es de conocimiento, la víctima fue identificada como Albert Rivera García (20), quien al momento de salir de su centro de labores, en la cuadra 5, de la Av. Carlos Izaguirre, recibió cinco impactos de bala en el cuerpo, perdiendo la vida de manera casi instantánea.

Diligencias fiscales

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio Público informó que el Segundo Despacho de la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio, en agravio del joven de nacionalidad venezolana.

Entre las diligencias realizadas por el fiscal de turno, están el levantamiento del cadáver junto al médico legista y peritos de criminalística; así como, disponer que personal del Departamento de Investigación Criminal PNP de Los Olivos reciba la declaración de los familiares y posibles testigos.

Asimismo, recabar el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y los resultados de las pericias realizadas en la escena del crimen; además, practicar la inspección técnico policial, entre otros actos de investigación que permitan esclarecer el hecho para, posteriormente, identificar y capturar a los homicidas, esto a cargo de los agentes policiales.

🚨#FiscalíaActúa | Fiscalía inicia investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Albert Rivera de 20 años de edad. La víctima fue acribillada en el frontis de una barbería en la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Los... pic.twitter.com/GjEl8hYfNN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 8, 2025

El caso:

Al promediar las 9:00 a. m. del domingo 7 de septiembre, Albert Rivera García salió del barbería donde trabajaba para dirigirse a su casa; no obstante, a los pocos segundos fue interceptado por un delincuente, quien le disparó reiteradamente al cuerpo y dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Pese a su delicado estado de salud, la víctima fue trasladada a la Clínica Jesús del Norte. Sin embargo, los médicos certificaron su deceso poco después de su ingreso, mientras los transeúntes se mostraban totalmente atemorizados por el crimen ocurrido en la concurrida avenida de Lima Norte.

Si bien es cierto que la Policía Nacional del Perú maneja la teoría de un posible ajuste de cuentas, los comerciantes y vecinos de la zona exigieron mayor presencia de los agentes del orden en el lugar, puesto que, la delincuencia no para casi ni un solo día en el distrito, con o sin estado de emergencia.

De esta manera, la Fiscalía aperturó sus diligencias sobre el nuevo crimen ocurrido en Los Olivos, esperando lograr identificar a los autores del cruel ataque,