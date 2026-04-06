Senamhi emite alerta por lluvias intensas en 65 provincias del Perú durante las próximas 48 horas

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/04/2026
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 13 regiones del Perú para el inicio de esta semana. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.
¿Dónde se registrarán las lluvias?
De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 129, se esperan las precipitaciones de nivel de "alerta amarrilla" desde las 00:00 horas de hoy, lunes 6, hasta la 11:59 p. m. del martes 7 de abril en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:
Amazonas: Bolognesi.
Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymares, Cotabambas, Chincheros y Grau.
Arequipa: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.
Ayacucho: Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.
Cusco: Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.
Huancavelica: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará.
Huánuco: Dos de Mayo y Lauricocha.
Junín: Huancayo, Concepción, Jauja, Junín, Yauli y Chupaca.
Lima: Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.
Pasco: Pasco y Daniel Alcides Carrión.
Puno: Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina y San Román.
Tacna: Candarave, Tacna y Tarata.
En ese sentido, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur, así como granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m de la sierra centro y sierra sur. Este suceso estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h. Asimismo, para ambos días también se esperan acumulados entre 7 y 13 mm/día en la sierra centro y valores entre 7 y 16 mm/día en la sierra sur.
INDECI recomienda medidas de preparación
El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.
Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.
Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.
Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.