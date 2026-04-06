SIN AGUA hasta por 9 horas el 7 de abril: ¿Qué distritos de Lima se verán afectados con el corte temporal?

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Corte de agua hasta por 9 horas! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció qué distritos de la capital se verán afectadas con la suspensión temporal del suministro el martes 7 de abril.

Corte de agua: Motivo de la suspensión, según Sedapal

Sedapal informó, a través de su canal de difusión de WhatsApp, que ejecutará una nueva jornada de interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento como limpiezas de reservorios y otras acciones necesarias para seguir optimizando el suministro y evitar averías futuras.

En ese marco, exhortó a los usuarios a tener en cuenta el cronograma oficial donde se indican los horarios establecidos en algunos distritos de Lima Metropolitana.

Asimismo, pide a la ciudadanía de las zonas que se verán afectadas a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya, en envases limpios y cerrados para prevenir dificultades mientras dure el corte de agua el 7 de abril.

¿En qué distritos no habrá agua el 7 de abril?

El corte de agua se aplicará de manera escalonada. A continuación, conoce qué distritos de Lima no contarán con el servicio de forma temporal: ¿tu zona está en la lista?

Sin agua en Independencia

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Comité Unificado Villa Canta, A.H. Pampa de Independencia, P.J. El Progreso, U. Popular Independencia.

En San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

del corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. San Hilarión Ampliación.

afectadas: A.H. San Hilarión Ampliación. También habrá corte de agua en el sector 405 en el mismo horario: A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 60), A.F. Las Praderas, A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 53), A.H. San Hilarión Ampliación (Comité 55A).

Sin servicio en Ate

Zonas afectadas: Asoc. Vivienda Hijos de Apurímac 5ta zona y 6ta zona Pilones parte alta de la 5ta zona.

Horario: Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Tampoco habrá agua en sector 176 en el mismo horario: A.H. Los Aliso de Amauta, Mz. K1-K2-K3-K4-K5, Mz. V1-V2-V3, Mz. Y-Z, Mz. A1-A2-A3, Mz. B1-B2, Mz. C1-D1-E1, Mz- F1-F2, Mz. H1-H2, Mz. J1-J2. P.S. 1-2-3-4-5-6-7.

Recomendaciones por el corte de agua

Almacena agua potable: utiliza recipientes limpios con tapa.

agua potable: utiliza recipientes limpios con tapa. No abras los grifos: Evita abrir las llaves innecesariamente, ya que esto permite la entrada de aire a las tuberías, lo que puede causar problemas cuando regrese el agua.

Evita abrir las llaves innecesariamente, ya que esto permite la entrada de aire a las tuberías, lo que puede causar problemas cuando regrese el agua. Dejar correr el agua: Al principio, el recurso hídrico puede salir turbia o con aire. Abre los grifos de las zonas externas (patios o lavanderías) por unos minutos hasta que salga clara.

Corte de agua en distritos de Lima.

Si pensabas lavar ropa o hacer uso de agua potable el martes 7 de abril, ten primero en cuenta la lista de los distritos de Lima que se verán afectados con el corte temporal del servicio, según Sedapal.