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Falleció José María 'Chema' Salcedo, destacado periodista y escritor, a los 79 años

Luto en el periodismo: murió José María 'Chema' Salcedo a los 79 años. Amigos y colegas le dan el último adiós al destacado periodista y escritor, quien falleció en la madrugada de este lunes.

Murió José María 'Chema' Salcedo.
Murió José María 'Chema' Salcedo. (Perú21)

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/04/2026

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José María 'Chema' Salcedo falleció en la madrugada de este lunes, 6 de abril, a los 79 años de edad. Amigos, familiares y colegas le dan el último adiós al reconocido periodista y escritor.

Murió José María 'Chema' Salcedo: Esto se sabe

De acuerdo a los primeros reportes, el periodista, profesor universitario y escritor José María Salcedo falleció en Lima. La noticia causó un gran impacto entre sus colegas de medios de comunicación en el país, quienes lo recuerdan con gran cariño y como la voz que marcó generaciones y dejó una huella imborrable en la radio y la información en Perú.

Su partida marca el cierre de una trayectoria extensa en la prensa peruana. Como se recuerda, el comunicador que nació en Bilbao en 1946, llegó a Perú con cuatro años y desarrolló toda su carrera profesional en el país sudamericano.

 

 

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