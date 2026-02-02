Tragedia en Río Chillón: Hallan cuerpo en medio de aumento de caudal por lluvias en Puente Piedra

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del crecido caudal del río Chillón por las intensas lluvias que afectaron Lima Norte este lunes, la Policía de Rescate logró hallar un cuerpo en la corriente, a la altura del distrito de Puente Piedra. Horas antes, se había reportado un desaparecido en la zona.

Hallan cuerpo de un joven en río Chillón tras aumento de caudal

El hallazgo fue posible cerca de las 10 de la mañana gracias a que trabajadores de una empresa alertaran a la PNP sobre ello. Según información preliminar, el cadáver le pertenecería a un joven, aunque aun se espera el reconocimiento oficial mientras continúan las diligencias.

Apenas dos horas antes, una madre buscaba desesperadamente a su menor hijo que había sido arrastrado este domingo por el mismo río debido a su riesgoso aumento de su caudal en comparación al día anterior.

Se trata de un adolescente de 15 años y se había perdido en el Chillón a la altura de Carabayllo. Se encontraba acompañado de un joven de 20 años, cuyo cuerpo, lamentablemente, fue hallado cadáver. "El agua ha crecido demasiado", manifestó la preocupada madre del desaparecido.

COEN descarta que cuerpo corresponda a adolescente desaparecido

Sin embargo, ante la coincidencia, las autoridades han informado que no se trata de la misma persona.

"El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI ha reportado oficialmente una persona fallecida y un menor de edad desaparecido, tras ser arrastrados por la corriente. La policía continúa las labores de búsqueda y rescate en la zona", informó mediante redes sociales.

El COEN agregó que la Municipalidad de Carabayllo ya está realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), en conjunto con el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Alerta en Oxapampa: Lluvias intensas obligan cierre de catarata El Tigre

En las últimas horas, las intensas lluvias presentadas en la provincia de Oxapampa generaron el desborde del caudal de una emblemática catarata turística, obligando a su cierre temporal ante el riesgo inminente para los turistas.

La decisión fue anunciada por la Municipalidad Provincial de Oxapampa este domingo por la tarde ante el aumento del caudal de la famosa Catarata El Tigre. Según el comunicado emitido, mantener abierto el acceso no presta ninguna garantía para los visitantes, ya que el agua está totalmente cargada.

