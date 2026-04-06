Santa Anita: Joven es brutalmente agredido por delincuentes quienes le cortaron el rostro para robarle su celular

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ola de delincuencia en toda Lima Metropolitana sigue cobrando víctimas y esta vez un joven en Santa Anita se unió a la larga lista de afectados. Durante la madrugada del pasado 1 de abril, un varón fue violentamente asaltado por dos sujetos quienes lo golpearon en repetidas ocasiones y hasta le cortaron el rostro para lograr su cometido.

Joven es brutalmente asaltado en Santa Anita

Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar todos los detalles de esta lamentable suceso. El joven acababa de cruzar la Plaza de Armas del distrito junto a una amiga sobre las 3 de la madrugada.

Cuando ambos estaban por cruzar la avenida Avutardas, dos sujetos aparecieron por detrás suyo y cogotearon de inmediato a su víctima hasta tirarlo en el suelo. Uno de los atacantes tomó un objeto con filo y lo cortó en el rostro hasta en dos ocasiones.

Con menos resistencia, uno de los ladrones le arrebató sus audífonos y celular que traía en su poder. Cuando ambos quisieron huir, el joven volvió a ponerse de pie buscando enfrentarlos y recuperar sus pertenencias. Lamentablemente los facinerosos volvieron a golpearlo hasta dejarlo casi inconsciente en el pavimento.

La mujer que lo acompañaba volvió para tratar de auxiliarlo y en ese momento un mototaxista que pasó por el lugar se percató de lo ocurrido y se detuvo para llamar a serenazgo. Además, vecinos del lugar también salieron de sus casas para ayudar al afectado. Minutos después llegó una ambulancia del SAMU para trasladarlo a un centro médico.

Vecinos piden mayor seguridad

Los residentes de esta zona de Santa Anita exigen mayor presencia de la Policía Nacional del Perú al señalar que los robos y este tipo de ataques han crecido en las últimas semanas. Además, uno de los sujetos sería un conocido ladrón de la zona el cual actúa con total impunidad.

Por último, hicieron un llamado a la Municipalidad para que mejore la iluminación en el lugar, así como la presencia de serenos durante las noches.

"Dice que se aparecieron como si fuera unas personas mareadas. No es primera vez que pasa esto. Meses atrás un joven pasó un hecho similar ya que le cortaron a un joven en el cuello. Los robos y los asaltos han vuelto a incrementar", contaron a Latina.

En resumen, dos sujetos asaltaron violentamente a un joven en Santa Anita al punto de cortarle el rostro. Los ladrones le arrebataron sus audífonos y teléfono celular.